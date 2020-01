La NASCAR lance sa série Netflix

Le championnat américain de NASCAR lance « The Crew » sa série sur Netflix. Au moins 10 épisodes sont au programme, menés par l’acteur Kevin James.

La NASCAR débarque sur Netflix. Le championnat américain de stock-car a récemment annoncé le lancement de sa propre série sur la plateforme de streaming. Nommée « The Crew », elle comportera au moins 10 épisodes.

La création sera une fiction prenant place dans le garage d’une équipe. Parmi les acteurs principaux, Kevin James (connu pour ses rôles dans Copains pour Toujours, Le Dilemme, ou pour être la voix de Frank/Frankenstein dans les Hôtel Transylvanie) jouera le rôle d’un crew-chief à l’ancienne. Il sera opposé à sa patronne d’équipe, qui ne souhaite que moderniser sa structure. Ce que décrit ainsi Netflix:

Ce concept sera donc radicalement différent de la série documentaire Drive to Survive, sur la Formule 1. La série devrait néanmoins trouver son public. Principalement aux USA, ou ce sport est légion. La date de sortie n’est en revanche pas encore connue.

Rappelons que la NASCAR redémarrera le 16 février prochain, avec les fameux 500 Miles de Daytona. Le championnat devrait par ailleurs apporter son soutien à cette série à venir.

