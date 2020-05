La NASCAR reprend dans quelques jours, avec un gros tempo !

C’est donc, finalement, la série américaine NASCAR qui va reprendre la première, dans le monde. En effet, nous savons depuis jeudi dernier que cette catégorie chère dans le coeurs de nos amis d’outre-atlantique, reprendra ses droits à la mi-mai. Puis, après ce coup d’envoi, les courses vont s’enchaîner à un rythme endiablé ! Mais toujours à huis clos.

La NASCAR à huis clos avec des courses doubles

Si la NASCAR reprend le 17 mai prochain, les fans vont en avoir pour leur argent avec des courses les week-ends, souvent suivies d’autres épreuves le mercredi suivant. Plus concrètement, cela nous donne donc un lancement le 17 mai, sur le Darlington Raceway, suivie d’une seconde course, le mercredi 20 mai. Et cela se poursuit le dimanche 24 mai avec le Coca-Cola 600 et le mercredi 27 mai avec un deuxième départ. Soit 4 courses en seulement 10 jours…

Et même si les USA ont l’habitude d’un calendrier très chargé, cette-fois, les équipes et leur personnel vont devoir suivre physiquement et mentalement. Toutefois, il faut noter que compte-tenu des circonstances particulières, les week-ends de course seront aménagés. Ainsi, aucune séance d’essais libres n’aura lieu alors que les qualifications seront supprimées (en mai) à l’exception de la course du Coca-Cola 600.

« La NASCAR reviendra dans un environnement qui assure la sécurité de nos participants, des officiels et de tous les membres de la communauté locale« , a déclaré le directeur de course NASCAR Steve O’Donnell, ajoutant: « Nous remercions également les responsables locaux ainsi que les experts médicaux. tout le monde dans l’industrie pour un soutien sans précédent alors que nous retournons sur le circuit. Nous avons hâte de regarder le retour des voitures sur la piste avec nos fans passionnés »

Après la Nascar, au tour de l’Indycar ?

Quoiqu’il en soit, nous pourrons observer la façon dont vont se dérouler les choses depuis le vieux continent, histoire d’en tirer des enseignements pour la reprise de la F1, de la MotoGP et des épreuves d’endurance entre autres. Prochaine étape, concernant les USA, l’Indycar, qui devrait également reprendre rapidement.

A suivre avec la plus grande attention, donc…

source