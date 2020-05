La NASCAR reprend ses droits, ce dimanche, en direct sur Auto Moto

C’est grâce à Auto Moto La Chaîne que nous allons, enfin, pouvoir assister à nouveau à une course automobile ! A plusieurs, même, puisque le championnat NASCAR va proposer au téléspectateurs 4 courses (comme annoncé il y a peu) en l’espace de de dix jours. Premier rendez-vous, donc, dimanche 17 mai 2020, à 21H30 précise.

Quadruple dose de NASCAR pour la reprise

Après de nombreuses et longues semaines de confinement, les sports mécaniques reprennent enfin leurs droits. Et c’est aux USA que les pilotes seront les plus prompts à retrouver le chemin des circuits. Avec la NASCAR, notamment, qui va reprendre du service dimanche, sur le tracé de Darlington, à 21H30, en direct. Pour suivre ce coup d’envoi, il faudra se connecter sur Auto Moto La Chaîne. Sachant que l’antenne sera prise dès 20H00 avec -pour se mettre en appétit- un documentaire sur la rivalité entre Gordon et Earnhart.

Les commentaires seront assurés en Français par Philippe CHEREAU et Pat Angeli. Idem concernant les trois courses suivantes, à retrouver aussi en LIVE et en exclusivité sur Auto Moto. Voici d’ailleurs le programme TV complet de ces quatre épreuves de NASCAR, qui devraient battre des recors d’audiences, y compris en France…