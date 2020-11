La nouvelle DS Techeetah de Jean-Eric Vergne (et Da Costa) révélée

L’événement a eu lieu jeudi dernier, le 26 novembre 2020. Et pour la marque tricolore, il s’agissait d’un moment important, compte-tenu de sa domination dans le championnat du monde de Formule E. En effet, la nouvelle DS Techeetah que piloteront Jean-Eric Vergne (double champion de FE) et Antono Felix Da Costa (champion en titre) la saison prochaine a été dévoilée.

Mine de rien, ce sera déjà le septième saison, dans quelques semaines, pour le championnat électrique de Formule E. Et l’équipe Techeetah semble vraiment partie pour durer, en tant que référence de la discipline, après trois titres consécutifs dont un -le dernier- avec le constructeur DS. Place aux réactions du pilote tricolore, dans la foulée de cette présentation, ainsi qu’à une vidéo de présentation officielle, avec la présence de Jean-Eric Vergne et Antonio Felix Da Costa.

Jean-Éric Vergne, Double Champion ABB FIA Formule E:

« Depuis que j’ai rejoint DS TECHEETAH, je vois de mes propres yeux comment l’équipe continue de

s’améliorer. Nos résultats de la saison 6 ont prouvé notre compétitivité, et je suis extrêmement excité de

montrer ce que nous avons en réserve pour la saison 7. Nous visons toujours le fait continuer à nous améliorer et à nous réinventer nous-mêmes, notre approche et surtout notre vision à long terme. L’équipe a fait un incroyable travail et j’ai hâte de tester à nouveau à Valence avant l’ouverture de la saison en janvier prochain à Santiago. »

Maybe a little too soon for a throwback but with this beauty now out in the public we just can’t help it! 🤩 #SorryNotSorry pic.twitter.com/71fsb50nuk

— DS TECHEETAH (@DSTECHEETAH) November 26, 2020