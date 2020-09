La pluie est annoncée sur les 24H du Mans édition 2020

24H du Mans 2020 – Voilà quelque chose que nombre de pilotes et écuries redoutent : la pluie ! Car; lorsque l’on mêle à une course de 24 heures, des conditions nocturnes et des précipitations, le mélange est souvent détonnant. Néanmoins, en faisant abstraction des risques que cela engendre, une météo capricieuse pourrait aussi donner lieu à une hiérarchie et donc, des vainqueurs, inattendus.

24H du Mans : matinée et arrivée pluvieuse ?

Pour le moment, le bulletin météorologique ne prévoit pas de pluie au moment du départ de la course des 24H du Mans 2020. Ni même, soit dit en passant, pendant les essais libres et la qualification. Cependant, quelques heures après le coup d’envoi, vers 18H00, quelques gouttes sont prévues. Sans pour autant que cela ne perdure dans la nuit de samedi à dimanche. Rien de dramatique, donc, à ce stade du week-end.

En revanche, le lendemain (20 septembre 2020), de nouvelles gouttes sont à nouveau au programme, à partir de 9H00 et jusqu’à l’arrivée de ces 24H du Mans 2020. Evidemment, vu qu’il n’y aura pas de public, les téléspectateurs seront bien au sec pour assister au débats. Par contre, sur la piste, cela devrait largement compliquer la stratégie et la manière dont les pilotes aborderont leurs relais. Surtout si les précipitations tombent de manière continue, ce qui semble être le cas. A confirmer plus tard dans la semaine.