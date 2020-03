La véritable livrée de la Renault F1 2020 dévoilée

La présentation finale de la nouvelle livrée de la Renault, en Formule 1, était prévue pour Melbourne, le losange vient donc de tenir parole. En effet, la RS 20 dans son apparence ultime vient de faire son apparition. Il s’agit de la monoplace que nous observerons toute l’année, aux mains de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. C’est aussi aujourd’hui que l’écurie tricolore à confirmé l’arrivée d’un nouveau partenaire à savoir, DP World.

DP World and Renault F1 Team have signed an agreement making @DP_World the Global Logistics Partner and Title Partner of the team, which will become the Renault DP World F1 Team as from the 2020 season.

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) March 11, 2020