Lancia Stratos HF au 1/18e par SunStar, un must have !

Il y a quelques années, nous vous avions proposé notre avis sur la Metro MG 6R4 du fabricant SunStar au 1/18e. Aujourd’hui, nous vous proposons un article sur la Lancia Stratos HF de Björn Waldegård au Safari Rally 1976. Toujours à l’échelle 1/18e, cette miniature devrait réjouir les amoureux de modélisme et de rallye !

La miniature Lancia Stratos HF au 1/18e de SunStar, une vraie réussite !

La Lancia Stratos est un modèle récurrent en miniatures. Solido, Kyosho et même Ixo/Altaya se sont déjà penchés sur le sujet à de nombreuses reprises. Depuis quelques années, SunStar Models relance son moule de la Stratos et apportent aux collectionneurs de nouvelles variantes. Comme celle que nous avons eu entre les mains, issue du Safari Rally 1976. Un rallye unique, mélange de Paris-Dakar et de rallye traditionnel. Un rallye qui voyait aussi les voitures adapter différents éléments de carrosserie afin de survivre au mieux à un terrain hostile. C’est ce qui en fait de superbes miniatures à collectionner.

Avec la référence S4565, SunStar offre donc une nouvelle version Safari à sa collection de Lancia Stratos. Aux couleurs « Alitalia », cette miniature possède également les éléments de protection avant et arrière, une roue de secours sur le toit et le protège-phares emblématique de la Stratos. Ces éléments sont amovibles et fournis dans des sachets séparés. Idéal pour personnaliser son modèle. Les amateurs de dioramas pourront, également, intégrer ces éléments dans de superbes mises en scène. Le fait de ne pas proposer des éléments statiques est une excellente idée de la part de SunStar. Non seulement, cela évite la casse pendant le transport et la sortie de la boîte (le dévissage étant un peu délicat) mais cela offre des éléments vivants et permettant de faire la voiture « à sa guise ».

Du côté de la modélisation, la Stratos de SunStar est sûrement l’une des meilleures du marché. Avec ses 4 ouvrants (capot, coffre et portes), c’est aussi la plus « vivante » et la plus détaillée. Seules les jantes font un peu « jouet », mais l’utilisation du plastique est très délicate pour offrir un rendu plus réaliste. L’absence de cigarettier sur l’auto permet d’obtenir une voiture ayant l’ensemble de ces sponsors.

Un magnifique modèle en somme. Que l’on soit soit collectionneurs d’italiennes, de modèles de rallye, de voitures atypiques ou un simple amoureux de la Stratos, la réalisation de SunStar Models aura sa place chez vous ! Si le prix de vente habituel (environ 90€) est un peu élevé, surtout par rapport aux premières Stratos de chez SunStar, vous ne trouverez pas aussi bien pour moins cher. Minichamps, qui commercialise également des Stratos, propose ses miniatures à 100€ mais sans le moindre ouvrants. De plus, en cas de promotions, vous pouvez trouver les modèles de SunStar pour 50-60€. Une superbe affaire. Comme de nombreux modèles « Safari », cette Stratos est on ne peut plus séduisante. La réalisation du fabricant de miniatures SunStar est à la hauteur de nos attentes. Un superbe modèle en somme, à n’en pas douter.

La Lancia Stratos au Safari Rally 1976.

La Stratos possède de nombreux succès sur les rallyes du monde entier. Mais le Safari Rally se refuse toujours à la belle italienne. En 1976, Lancia engage deux Stratos. L’une pour le suédois Björn Waldegård (avec le Numéro 1) et l’autre pour la star nationale Sandro Munari (N°6). En 1975, le duo avait su réaliser un double podium mais sans parvenir à monter sur la plus haute des marches. Pour cette édition 76, le but est donc de faire tout aussi bien voire même d’enfin décrocher une victoire au Safari ! La marque, déjà double championne du monde des rallyes, espérait donc briller au Kenya. Malheureusement, les deux Stratos engagées rencontreront des soucis mécaniques. Ainsi, Sandro Munari devra abandonner après une casse moteur. De son côté, Björn Waldegård ne fera pas mieux avec un abandon suite à la perte de son alternateur. L’édition 1976 du Safari Rally sera remportée par le local Joginder Singh sur une Mitsubishi Lancer ! Cette défaite n’empêchera pas Lancia de décrocher un troisième titre consécutif de champion du monde des constructeurs.

Pour terminer cet article, découvrez nos photos maison de la Lancia Stratos HF #1 Safari Rally 1976 au 1/18e par SunStar :

Les + :

. Très belle réalisation

. Accessoires amovibles

. Le meilleur rapport qualité/prix du marché pour la Stratos

. Une voiture du Safari, c’est toujours quelque chose

. La boite vitrine

. L’un des plus beaux modèles rallye de SunStar

Les – :

. L’explosion des prix des SunStar depuis 5 ans

. Le dévissage un peu dangereux