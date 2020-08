Lando Norris offre son casque à Eva, sa jeune fan de 6 ans

Après avoir dessiné le casque de Lando Norris lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Eva, 6 ans, a reçu un exemplaire de son travail.

Lando Norris a marqué le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 2020. Outre ses exploits en piste, le jeune britannique s’est illustré en arborant une livrée de casque tout à fait originale. Au terme d’un concours, il a choisi le design proposé par Eva… une jeune fan de six ans.

My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR

— Lando Norris (@LandoNorris) July 30, 2020