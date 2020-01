L’Australie maintient la Formule 1 pour le moment

Andrew Westacott, directeur du Grand Prix de Formule 1 d’Australie, assure que la manche inaugurale de la saison 2020, disputée le 15 mars, sera maintenue. Ceci malgré des interrogations sur la qualité de l’air.

A un peu plus de deux mois du Grand Prix d’Australie, d’importants feux de forêt ravagent actuellement l’est du pays. Melbourne est elle-même touchée par les fumées de ces incendies. De quoi inquiéter les autorités.

Dans ce contexte, l’accueil de la manche d’ouverture de la saison 2020 de Formule 1 semble difficile. Mais la gouvernance de l’évènement se veut rassurante: « Ce qui se passe est dévastateur et horrible, mais Melbourne n’a pas été touchée par les incendies. Ils sont à l’est à 200 ou 300 kilomètres de la ville », détaille ainsi Andrew Westacott, directeur du Grand Prix.

Selon ce dernier, les conditions de vent changeantes (…) forcent la dégradation de l’air. Andrew Westacott ne s’attend toutefois « pas à ce que cela ait un impact sur le Grand Prix de Formule 1, étant donné l’emplacement des incendies ». Le directeur du Grand Prix continue d’ailleurs son travail de manière normale:

Le Grand Prix d’Australie 2020 se disputera normalement le week-end du 15 mars. Le circuit urbain de l’Albert Park est censé accueillir le cette épreuve. Malgré tout, rien n’est encore sûr quant à la tenue de la course.

Une annulation de dernière minute serait une première pour une manche d’ouverture depuis Bahreïn, en 2011. Ironie du sort, Bahreïn ouvrirait alors la saison 2019, à la place de l’Australie. L’exact inverse s’étant produit le 27 mars 2011, Melbourne accueillant finalement la première manche du championnat.

