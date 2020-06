Le calendrier (officiel) de la F1 de 2020 publié, bien qu’incomplet

Les pouvoirs sportifs viennent donc de confirmer que le championnat du monde de Formule 1 allait bien reprendre le mois prochain. Aussi, dans la foulée de cette officialisation, le nouveau calendrier de cette saison 2020 a été révélé. Du moins, partiellement, seules huit dates, européennes, figurant sur ce dernier pour l’instant.

Formule 1 : un calendrier de 15/18 dates, à terme

8 Grand-Prix sont donc d’ores et déjà posés sur ce calendrier 2020 de la Formule 1. Sachant que Liberty Media table sur un total de 15 à 18 dates d’ici le mois de décembre prochain. Autrement dit, le rythme risque d’être très soutenu. Il sera d’ailleurs intéressant de voir comment réagiront les organismes et le mental des pilotes. Avec une possible conséquence sur le résultat final…

Chase Carey, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré: «Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé sans relâche avec tous nos partenaires, la FIA et les équipes pour créer un calendrier d’ouverture 2020 révisé nous permettant de reprendre la course de la manière la plus sûre possible. Nous sommes heureux de pouvoir présenter notre calendrier des huit premières courses aujourd’hui et nous sommes impatients de publier notre calendrier complet dans les semaines à venir. »

« Je tiens à remercier chaque promoteur et partenaire pour leur soutien et leur engagement continu en Formule 1. Alors que nous nous attendons actuellement à ce que la saison commence sans fans à nos courses, nous espérons qu’au cours des prochains mois, la situation nous permettra de les accueillir à nouveau une fois que cela sera sûr, mais nous savons que le retour de la Formule 1 sera un coup de pouce bienvenu aux amateurs de sport du monde entier. »

Voici donc le programme en question, qui nous donne un aperçu des rendez-vous de la F1 jusqu’au 6 septembre avec Monza.

Round 1 Formula 1 Rolex Grosser Preis von Osterreich The Red Bull Ring, Austria July 3-5 Round 2 Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark The Red Bull Ring, Austria July 10-12 Round 3 Formula 1 Aramco Magyar Nagydij The Hungaroring, Hungary July 17-19 Round 4 Formula 1 Pirelli British Grand Prix Silverstone, UK July 31 – August 2 Round 5 Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix Silverstone, UK August 7-9 Round 6 Formula 1 Aramco Gran Premio de Espana Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain August 14-16 Round 7 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps, Belgium August 28-30 Round 8 Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia Monza, Italy September 4-6

