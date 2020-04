Le championnat de MotoGP 2020 risque de ne pas avoir lieu

Oui, c’est un risque bien réel ! Selon le patron de la Dorna en personne, il faut maintenant se préparer à la pire des possibilités c’est à dire, celle de devoir tirer un trait sur le championnat 2020 de MotoGP. Purement et simplement. Chose qui pourrait tout de même mettre en difficulté de nombreuses écuries privées, dans la catégorie reine comme dans les séries de Moto2, Moto3 et MotoE.

MotoGP 2020 : une annulation soutenue par Ducati

C’est Carmelo Ezpeleta en personne (PDG de la Dorna) qui a évoqué la possibilité. Car selon l’intéressé, il n’y aura que deux options cette saison, compte-tenu du rythme avec le quel les annulations de Grand-Prix s’enchaînent. A savoir, maintenir la saison 2020 mais avec seulement une dizaine de courses. Ou, carrément, annuler le championnat 2020. Et si cette dernière option fait peur, elle est actuellement discutée sachant que certains, comme Ducati, pensent qu’il s’agit de la meilleure solution.

« Nous travaillons sur deux alternatives. La première, que nous pourrions définir comme la plus optimiste, est d’organiser une dizaine de courses, je ne pense pas qu’il sera possible d’en placer davantage. La seconde, pessimiste, est celle dans laquelle aucune course ne peut avoir lieu. En tant qu’équipe et en tant qu’entreprise nous devons, dans la mesure du possible, essayer d’anticiper ce qui pourrait arriver. Et même si ce n’est évidemment pas ce que nous voulons, ne pas envisager la possibilité qu’il n’y ait pas de Championnat du monde ne serait pas une attitude responsable de notre part. » Carmelo Ezpeleta

Et si l’annulation devait réellement intervenir, il faudrait se demander dans quelle mesure cela impacterait le marché des transferts, l’année prochaine. Car, si l’on imagine que les contrats actuels seraient logiquement renouvelés (logique, si une saison n’a pas lieu), ceux envisageant de prendre leur retraite pourraient précipiter leur décision. Espérons toutefois que nous n’en arriverons pas là…