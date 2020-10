Le choc : Honda et la Formule 1, c’est terminé !

Pour une surprise…Alors que tout portait à croire que le motoriste Honda saisirait l’occasion de l’introduction prochaine d’un nouveau règlement en Formule 1 (supposé redistribuer les cartes), le motoriste nippon a finalement décidé de jeter l’éponge !

Honda quitte la Formule 1. Formule E en point de mire ?

Ainsi, à l’issue de la saison 2021 de F1, Red Bull et Alpha Tauri devront se trouver un autre fournisseur moteur. Un coup dur pour la catégorie reine du sport automobile, qui ne comptera alors plus que trois motoristes. A moins d’une arrivée inattendue d’un nouvel acteur, d’ici-là. Pour justifier son choix, Honda explique -via un communiqué- la nécessité de rediriger ses ressources vers les énergies renouvelables.

« Honda doit diriger ses ressources vers la recherche et le développement de la future unité de puissance et des technologies de l’énergie, notamment les véhicules à hydrogène et les batteries des véhicules électriques, qui seront au cœur des technologies zéro émission »

Dès lors, nous pouvons nous attendre à ce que le motoriste nippon annonce prochainement un engagement dans le championnat 100% électrique, la Formule E. A suivre…