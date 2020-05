Le circuit Paul Ricard annonce sa réouverture

Pour un peu, nous pourrions presque regretter que le Grand-Prix de France de Formule 1 2020 ait été totalement annulé, cette année. Car depuis quelques heures, le circuit accueillant l’événement est à nouveau ouvert. Il s’agit, bien évidemment, du tracé du Paul Ricard, dont les responsables annoncent la reprise des activités de sports mécaniques.

Stéphane Clair en appel aux « amoureux » des sports mécaniques

Voici donc le communiqué complet formulant les mesures prises et à appliquer ainsi que la réaction du Directeur, Stéphane Clair :

Conformément aux directives gouvernementales, le Circuit Paul Ricard a pu reprendre aujourd’hui 11 mai 2020, l’ensemble de ses activités de piste. Dans le cadre de la réouverture des sites extérieurs, il est préconisé le respect de gestes barrières, qui complètent la doctrine sanitaire définie par les autorités compétentes. Les équipes du circuit ont donc activement préparé cette relance et élaboré un plan de prévention détaillé en parfaite adéquation avec ceux préconisés. Ce plan de prévention comprend (entre autres) :

La mise en place de contrôles préalables digitaux et un accueil avec récupération des accréditations en « drive ».

Le rappel des gestes barrières à appliquer (envoi antérieur à la venue sur site + affichage)

Le respect de la distanciation physique (aucun regroupement de plus de 10 personnes, balisage, plexigas de protection, visières, gants etc)

La mise à disposition de gel hydroalcoolique

La désinfection systématique des points de contacts et des équipements

Le déroulement des briefings dématérialisés (préalable à la venue sur site, en vidéo ou à défaut en extérieur par la station FM du circuit)

La fermeture des lieux tels que vestiaires, douches et le maintien de l’accès à des toilettes avec points d’eau.

L’incitation à l’utilisation des équipements personnels adaptés

La vente alimentaire uniquement à emporter

Stéphane Clair, directeur général du Circuit Paul Ricard se montrait particulièrement satisfait : « Notre priorité a toujours été et reste la qualité de l’accueil que nous réservons à nos clients. Cette implication prend un sens encore plus important quand cela touche à notre santé. Je tiens à saluer le travail mené par le GN CACEIPA, la FFSA et la FFM afin de permettre les échanges avec le ministère des Sports qui ont conduit à la reprise d’activité. Je me félicite également de la confiance de nos clients qui ont tenu dès le premier jour du déconfinement à reprendre la piste. Je suis convaincu que nous pourrons compter sur eux et sur les amoureux des sports mécaniques pour nous soutenir ! »