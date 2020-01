A l’aube du début de sa saison 2020, le circuit Paul-Ricard recrute des commissaires de piste. Des journées de formations sont proposées.

Le circuit Paul-Ricard recherche des commissaires de piste. Le tracé du Castellet doit pouvoir assurer sa sécurité. Alors que sa saison 2020 comptera près d’une vingtaine d’événements autos et motos d’ampleur.

Pour ce faire, il propose de former des commissaires de piste aux mois de janvier et février. Les journées de formation accueillent une trentaine d’élèves commissaires. Qui se confrontent à des cas pratiques divers, reproduisant ce qu’il est possible de rencontrer en course.

Citons ainsi des chocs contre les rails, des contact entre deux véhicules, ou des arrêts en piste, ainsi que des départs de feu. Ceci sur des Formule 1 comme sur des deux-roues. Le tout sous le contrôle de chefs de piste et de sécurité expérimentés.

Dans le cadre de ces entraînements, les élèves sont donc amenés à intervenir de A à Z. De la préparation de la piste, à la reprise de la course après accident. Tout en passant par un compte rendu à la direction de piste, ainsi que la sécurisation de la zone incriminée.

Des exercices permettant de gagner en expérience, en confiance, avant de se confronter aux cas réels. Les prochaines journées de formation se dérouleront en tout cas le 31 janvier. Puis du 1er au 3 février et du 7 au 9 du même mois.

Le circuit Paul-Ricard accueillera près de 20 évènements d’ampleur en 2020

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous diriger vers le site du tracé. Ou vers l’adresse commissaires@circuitpaulricard.com pour des renseignements et inscriptions aux journées de formation. Ainsi que vers l’Association Sportive Automobile du circuit Paul-Ricard, asa@circuitpaulricard.com.

Le circuit Paul-Ricard lancera pour sa part son année 2020 avec les test days du GT World Challenge les 12 et 13 mars. Avant d’enchaîner avec une vingtaine d’évènements historiques, deux-roues ou rallycross. Puis en point d’orgue, le Grand Prix de France de Formule 1, du 26 au 28 juillet.