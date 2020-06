Le (déjà) controversé Project Cars 3 fait le plein de (jolies) images

Si les sports mécaniques sont actuellement en ébullition, avec la reprise prochaine de championnats majeurs comme la F1 ou la MotoGP, niveaux simracing aussi, l’actu est chargée. Car, alors que nous célébrons tout juste la sortie d’Assetto Corsa sur consoles (PS4/Xbox One) et de Burnout Paradise : remastered; et que F1 2020 sera disponible dans quelques jours; c’est Project Cars 3 qui refait parler de lui.

Project Cars 3 : visuellement, il n’y a pas débat

Bandai Namco et Slighty Mad Studios viennent donc de nous offrir de nouvelles images de leur jeu de course, Project Cars 3. Un titre qui n’aura pas attendu longtemps pour faire réagir la communauté des simracers puisque nombre de fans se déchirent au sujet de l’orientation plus « grand public », qui semble avoir été prise par les développeurs. Qu’en sera-t-il manette/volant en main ? Nous le saurons le 28 août prochain, date à laquelle sortira le soft partout dans le monde.

Outre l’officialisation de cette date de sortie, l’éditeur partage aussi une série de nouveaux visuels. Des images plutôt belles, qui haussent clairement la barre après un Assetto Corsa Competizione (console) décevant sur ce point. En clair, le titre de Slighty Mad Studios l’emportera au moins sur ce point. Place aux visuels en question.

communiqué