Le gagnant eSport de WRC 8 remportera une Toyota GR Yaris !

Bonne nouvelle pour celui qui remportera la saison 2020 sur WRC 8, dans le cadre du tournoi eSport. Car, par le biais d’un nouveau partenariat signé entre l’éditeur Nacon et le Toyota Gazoo Racing, une Toyota GR Yaris sera offerte au grand gagnant, en fin d’année. Sachant qu’un Français, Lohan ‘Nexl’ Blanc, semble bien parti pour être celui-ci.

WRC 8 : une Toyota GR Yaris, ça ne se refuse pas !

Voici donc la voiture que le gagnant du championnat eSport de WRC remportera cette année. Une Toyota GR Yaris munie d’un système intelligent à 4 roues motrices « GR-FOUR », et d’un moteur de 3 cylindres turbo 1,6L qui dispose tout de même de 261 Cv et de 360Nm de couple. Une petite bombe sur route, donc !

« Nous sommes très fiers du chemin parcouru depuis la création de l’eSports WRC, qui est devenu indissociable du développement et du travail fourni tout au long de l’année sur les jeux vidéo WRC. C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les fans de jeux de racing off-road. Grâce au soutien de Toyota, cette année 2020 va bénéficier d’un renfort significatif, et nous sommes vraiment impatients de continuer à faire grandir ensemble l’eSports WRC » déclare Benoît Clerc, Head of Publishing chez NACON.

Andrea Carlucci, Directeur Produit et Marketing de Toyota Motor Europe déclare : « Nous sommes heureux de nous associer à l’eSports WRC et de partager l’effervescence portée par le rallye avec encore plus de fans à travers le monde. L‘e-motorsports est l’un des pilliers de TOYOTA GAZOO Racing. Il est pour nous essentiel que le sport automobile et les voitures de sports soient accessibles au plus grand nombre afin de soutenir l’émergence des prochaines générations de fans d’automobile. Avec l’engouement autour de l’eSport, et le développement de notre gamme de véhicules de sport, nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour faire briller notre savoir-faire et nos produits auprès des fans et des consommateurs ». déclare :

Le Directeur de WRC Promoter Olivier Ciesla revient également sur l’ampleur croissante de l’eSport, particulièrement favorisée par l’arrêt actuel des compétitions de sports automobile : « Alors que les rendez-vous physiques ont été impactés par les récents événements, l’eSports WRC est plus que jamais un moyen pour tous nos fans de vivre la compétition encore plus intensément. »

« L’eSports WRC n’a cessé de prendre de l’envergure ces 5 dernières années pour devenir l’une des compétitions virtuelles de racing les plus importantes. Nous sommes ravis d’accueillir TOYOTA GAZOO Racing, l’un des constructeurs officiels du WRC, dans la compétition ».