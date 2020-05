Le GP de France de F1 virtuel en direct sur Canal+, semble-t-il !

Vraisemblablement, le live du Grand-Prix de Monaco de F1 virtuel, sur Canal+, ne restera pas un cas isolé. Tout du moins, si l’on en croit les propos de Julien Fébreau, dimanche dernier. En effet, le présentateur vedette du groupe Canal+ a profité du direct en amont de la course virtuelle pour annoncer que le G.P de France ferait probablement l’objet du même dispositif.

F1 virtuelle : après Monaco, la France ?

Si la crise du coronavirus aura clairement semé la zizanie dans le monde et notamment dans le milieu du sport, reconnaissons-lui une vertu. Celle d’avoir entraîné de nouvelles pratiques et méthodes pour divertir les fans. Et le rapproché entre la Formule 1 réelle et virtuelle y a encore gagné, dans ce cadre-là. Effectivement, qui aurait imaginé voir un jour une course sur un jeu vidéo diffusée en direct sur une chaîne comme Canal+ ? Le tout avec la participation de stars telles Charles Leclerc, Valtteri Bottas ou encore, Esteban Ocon ?

Toujours est-il qu’après le Grand-Prix de Monaco, la chaîne en question pourrait renouveler l’expérience avec l’épreuve du Castellet (le 28 juin prochain). Qui, rappelons-le, a été totalement annulée pour la saison 2020. Alors pour l’heure, rien n’est encore confirmé officiellement. Car cela dépendra peut-être des audiences enregistrées dimanche dernier. Mais compte-tenu que Julien Fébreau a évoqué la chose dimanche, il y a de fortes chances pour que cela se produise. Alors, croisons les doigts pour que la France soit représentée cette année, ne serait-ce que virtuellement…

Et si on remplaçait le team radio par l’équipe @CanalplusF1 ? 💡😬 🏁 En plus de commenter la course et l’actu de la F1, @Julien_FEBREAU @Fmontagny et @ThomasSenecal seront en duplex avec @OconEsteban pendant le #MonacoGP virtuel ! 🇲🇨 👉 Ce dimanche dès 16H50 sur CANAL+SPORT pic.twitter.com/gQQk4uZNIm — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 23, 2020