Le GP de Monaco et la Formule 1, c’est fini pour 2020 !

Alors qu’il y a à peine plus de 24 heures, les autorités de Monaco confirmaient la tenue du Grand-Prix de Formule 1, la situation s’est totalement inversée depuis. En effet, entre-temps, la FIA a annoncé que les épreuves des Pays-Bas, d’Espagne et donc, de Monaco, étaient repoussées. Sauf que sur le rocher, l’organisation d’une telle épreuve au coeur de la ville ne peut se faire d’un claquement de doigts. Cela demande une grande organisation et de nombreuses installations.

La Formule 1 orpheline de sa Principauté

Aussi, les autorités (l’Automobile Club de Monaco, en l’occurrence) oeuvrant en Principauté ont pris la décision d’annuler purement simplement la course (ainsi que le GP Historique), qui n’aura donc pas lieu cette année. Une grande perte pour la catégorie reine du sport automobile, qui devra donc se priver de sa course la plus prestigieuse…

« La situation sanitaire dont on ne peut prévoir l’évolution, le manque de visibilité sur les modalités du Championnat du monde FIA 2020 de Formule 1, l’incertitude de la participation de toutes les écuries, les conséquences des mesures prises par les différents gouvernements, le confinement, les difficultés transfrontalières pour accéder en Principauté de Monaco, la crainte que les entreprises, à leur corps défendant, ne puissent faire face au montage des installations, la disponibilité des salariés, des bénévoles (plus de 1500), nécessaires à son déroulement, font que la situation n’est plus objectivement maîtrisable ».

« En conséquence, eu égard à cette grave situation, c’est avec la plus grande tristesse que le Comité directeur de l’Automobile Club de Monaco a pris la décision d’annuler le 12e Grand Prix de Monaco Historique (8-10 mai 2020) et le 78e Grand Prix de Monaco de Formule 1 du Championnat du monde FIA (21-24 mai 2020). À tous les spectateurs, partenaires, aux membres de l’organisation, le Comité directeur exprime ses profonds regrets et en aucun cas ne pourra reporter ces deux épreuves… »

Evidemment, pour les hauts responsables de la Formule 1, s’il s’agit bien d’une perte considérable, cela leur permettra néanmoins de réorganiser le calendrier avec une date en moins, pour laisser un peu d’air aux pilotes, équipes et supporters.