Le Grand-Prix de France 2020 de MotoGP est reporté

Et voilà, c’est officiel ! Le Grand-Prix de France de MotoGP 2020 n’aura pas lieu à la date initiale ! Une nouvelle fois en raison de la situation engendrée par l’infection du COVID-19, les sports mécaniques doivent mettre un genou à terre. Concrètement, pour le moment, aucune nouvelle date n’a encore été communiquée. Néanmoins, cette épreuve -qui a lieu au Mans- retrouvera une place dans le calendrier 2020.

MotoGP : le Mans dans l’attente

« Nous tenons tout d’abord à témoigner notre soutien aux malades et aux familles qui souffrent et sont dans la peine. Nous sommes en admiration devant les soignants qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour sauver des vies. Nous avons une pensée pour tous les intervenants du MotoGP − spectateurs, commissaires, partenaires, prestataires, bénévoles, concurrents, équipes, etc − en espérant des jours meilleurs, que chacun retrouve ses activités et puisse à nouveau vivre sa passion. »

« Notre espoir est l’amélioration de la situation sanitaire dans le monde pour envisager l’organisation du SHARK Helmets Grand Prix de France sur le circuit du Mans avec l’ACO, en accord avec les autorités gouvernementales et sportives. Mais à ce jour, la situation étant en constante évolution, il n’est pas possible de définir une date de report ». Claude Michy

Après cette annonce, est maintenant attendue celle concernant un autre Grand-Prix de France, celui de la Formule 1, sur le circuit du Castellet.