Le Grand-Prix de France de MotoGP est, pour l’instant, maintenu

A ce jour, en dépit d’une situation relativement claire, en matière de confinement en France, les deux Grand-Prix nationaux (MotoGP et Formule 1) n’ont pas encore été annulés. Intéressons-nous plus particulièrement à l’épreuve sur deux roues, son promoteur ayant récemment réagi à se sujet.

Le report du Grand-Prix de France de MotoGP, on y pense…

Prévu sur le circuit du Mans, le Grand-Prix de France de MotoGP 2020 doit normalement se tenir entre les 15 et 17 mai prochains. Soit au moment du début de la phase de déconfinement progressive. Mais, évidemment, il est difficile d’imaginer l’épreuve se dérouler autrement qu’à huis clos, si elle devait être maintenue. Sachant que les responsables du G.P pensent en ce moment même à son report :

« Compte tenu de la situation sanitaire actuelle qui est en constante évolution et des annonces gouvernementales de ce lundi 13 avril, le report du SHARK Helmets Grand Prix de France 2020 reste à ce jour une possibilité. Nous comprenons tout à fait l’impatience de chacun quant à cette situation. Nous espérons, sous l’égide de la FIM et de Dorna, pouvoir prendre une décision au 15 mai prochain, nous permettant ainsi de répondre à l’attente de nos fidèles spectateurs. En attendant cette information, les billets restent donc valables et les modalités de remboursement ne pourront être présentées qu’une fois la date de report connue et communiquée »

Jusqu’ à nouvel ordre, donc, les billets achetés par les hypothétiques spectateurs sont toujours valables. Attendons-nous cependant à un report dans les jours à venir…