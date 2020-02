Le Grand Prix de Pau Historique donne ses dates

Le Grand Prix Historique de Pau (Pyrénées-Atlantique) revient du 30 mai au 1er juin. Pour sa 79e édition, sept plateaux parcourront les rues de la ville.

Pau va vibrer pour la 79e fois au son des voitures historiques, du 30 mai au 1er juin 2020. Comme tous les ans au printemps, la ville berceau des Grands Prix en France accueille son épreuve historique. Différents plateaux s’affronteront sur le circuit tracé dans les rues.

Quatre plateaux de monoplaces historiques à Pau

En effet, sept catégories prendront la piste lors de ce week-end de course. Principalement des monoplaces, telles que les Geoff Lees Trophy Formule 2, d’avant 1985. Les monoplaces de ce type effectuant leur grand retour dans la ville. Tout en faisant quelques exceptions, puisque ce plateau accueillera également des Formule 3 d’après 1985 et des F5000.

Les Formule 3 ne seront d’ailleurs pas en reste, puisque celles des années 1970 et 1980 auront leur propre catégorie. Le Trophée F3 Classic, avec également une particularité. Puisque les Formules Renault Classic (avant 1995) figureront à leurs côtés.

Autre regroupement, le Formule Junior regroupera les monoplaces les plus anciennes. Catégorie universelle imaginée en 1958, l’on y retrouvera en conséquence des voitures des années 1950 et 1960. Cooper, Lola, Lotus ou encore Brabham se poursuivant au milieu des rues de Pau. Avant que le challenge Formule Ford Historique ne ferme enfin la marché du côté des monoplaces.

Ferrari, Jaguar ou Alpine au milieu des rues

Dans un registre différent, le Grand Prix de Pau Historique accueillera bien sûr des voitures carénées. Parmi les plus impressionnantes, des GT et voitures de tourisme pré-1976, ainsi que des protos d’avant 1966. Citons ainsi des Jaguar Type E, Ferrari 365 GTB ou encore Ford Mustang.

Hormis cela, d’autres catégories plus « populaires » battront par la suite le pavé palois. Notamment les Maxi 1300 Series et Groupe 1. Des voitures de course de petites cylindrées regroupant toutes les autos de moins de 1300 cm3 des années 60 et 70. De quoi faire ainsi évoluer des Mini Cooper S aux côtés d’Alpine A110. Les anciennes berlines ibériques du Groupe 1 les retrouvant cette année.

Autre nouveauté, la création d’un tout nouveau plateau Youngtimers GTI et Roadster Pro Cup. Celui-ci mettant à l’honneur la génération « GTI » et les sportives pré-1991, ayant marqué leur époque. Ces dernières partageant la piste avec les Roadster Mazda MX5, courant dans une coupe monotype.

Le Grand Prix de Pau Historique organisera de nombreuses animations

L’organisation fournira de plus amples précisions sous peu. A près de cinq mois de l’événement, le programme complet doit encore être validé. Un planning comprenant également de nombreuses activités hors du circuit.

Principalement un rallye à la découverte des environs de Pau pendant les trois jours. Ce dernier propose aux passionnés possédant des voitures d’exception de partir en balade lors de l’évènement. Avec, chaque soir, un retour à Pau afin de profiter des festivités.

L’organisation offre ainsi de passer par le Pays Basque, son littoral et la plage de La Chambre d’Amour le vendredi 29 mai. Avant de prendre la direction des coteaux du Jurançon le samedi. Pour se consacrer au Grand Prix le dimanche, avec plusieurs séances de roulage sur le circuit. Mais aussi un accès au paddock.

Clubs exposant des véhicules, mais aussi animations en ville clôtureront enfin ce qui s’annonce comme une grande fête populaire. Avec notamment différentes parades des voitures. Mais aussi des concours d’élégance.

Le Grand Prix de Pau Historique se tiendra les 30 et 31 mai et le 1er juin. Soit une semaine après l’épreuve moderne. Le rallye débutant donc pour sa part le 29 mai. L’an passé, 28 250 personnes s’étaient rendues sur l’évènement, en faisant un succès. Ce dernier se déroulant toujours sur le même tracé depuis 1933.

D’ici là, Pau Pyrénées Tourisme présentera au public le déroulement du Grand prix de Pau Historique 2020 lors du 45ème salon Rétromobile. L’exposition se tenant du 5 au 9 février à Paris. Retrouvez plus d’informations sur l’évènement ici.