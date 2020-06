Le Grand-Prix d’Italie 2020 de MotoGP est annulé !

Triste nouvelle pour les fans de MotoGP ! En effet, les organisateurs du Grand-Prix d’Italie de MotoGP viennent d’annoncer que l’épreuve en question n’aurait pas lieu cette saison. Une conséquence évidente de la période de confinement ayant entraîné le chamboulement du calendrier 2020. La piste du Mugello ne verra donc pas la catégorie reine cette année, un coup dur pour les fans italiens de deux roues, nombreux et particulièrement bien représentés dans cette catégorie.

GP d’Italie de MotoGP : le Mugello donne rendez-vous

« En dépit des efforts communs pour trouver une solution, l’impossibilité d’organiser une épreuve ouverte aux spectateurs ainsi que les difficultés soulevées par cette situation exceptionnelle ne nous permettent pas d’avoir une nouvelle date pour le GP d’Italie. Je voudrais remercier tous nos fans qui nous ont soutenus et encouragés ces derniers mois, et je les invite à revenir au Mugello en 2021 pour ce qui sera, comme toujours, l’un des événements les plus emblématiques de la saison. » Paulo Poli, Directeur du circuit du Mugello

Les espoirs transalpins sont donc, désormais, reportés sur le circuit de San Marin, qui pourrait accueilli deux Grand-Prix, exceptionnellement, en 2020. A suivre…