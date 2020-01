Le Mans s’ouvre pour trois jours de roulage exclusif

Le circuit Bugatti du Mans va accueillir Exclusive Drive. Un événement tenu du 20 au 22 mars, axé sur la conduite et le sport automobile.

Du 20 au 22 mars, le circuit du Mans va s’ouvrir en grand à l’occasion d’Exclusive Drive. Une expérience unique de pilotage et partage autour de l’automobile, regroupant constructeurs, clubs ou encore pilotes amateurs et confirmés.

En effet, la piste du circuit Bugatti, sur laquelle roulent notamment les MotoGP, sera ouverte à tous. Pilotes confirmés comme amateurs, en passant par les gentlemen drivers, pourront se faire plaisir sur l’asphalte manceau durant les trois jours de l’événement.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles mécaniques, notamment les gentlemen drivers. Ils sont en effet près de 3 000 à être attendus, avec leur(s) véhicules(s) d’exception. Et ils pourront se lâcher, puisque la piste leur sera ouverte durant différentes sessions lors de cet évènement.

Ils ne seront toutefois pas seuls à investir le circuit puisque différentes formules de découvertes ou baptêmes sont prévues pour les visiteurs. Pas n’importe quels baptêmes, puisqu’il s’agira d’emmener une Lamborghini, une Ferrari ou encore une Porsche sur le circuit Bugatti. Le tout avec l’accompagnement d’un coach, afin de gagner en plaisir et sécurité.

Hormis la piste, d’autres animations seront à la disponibilité des visiteurs. Notamment une initiation gratuite au drift, en tant que pilote ou passager. Ainsi que des courses de kart, le circuit « Crazy kart » restant ouvert tout du long de l’évènement.

L’animation ne se fera néanmoins pas qu’en piste, puisqu’un village entier accueillera plus de 50 exposants. Dont au moins 15 constructeurs autos et motos, aux côtés de clubs et propriétaires de voitures d’exception. De quoi constituer un véritable show-room automobile multimarques regroupant nouveautés comme voitures mythiques. Certaines des nouveauté présentées par les constructeurs étant disponibles à l’essai.

Les visiteurs pourront également prendre part à des baptêmes d’hélicoptère durant le week-end. Alors que, comme lors des vraies 24 Heures du Mans, une grande parade des pilotes se tiendra le 20 mars à 18 heures. Retrouvez le programme de ce week-end ici et plus d’informations sur Exclusive Drive ici.

