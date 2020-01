Le Paul-Ricard, hôte de 19 grandes épreuves en 2020

Le circuit Paul-Ricard accueillera 19 évènements d’envergure sur divers sports cette année. Avec en point d’orgue, le Grand Prix de Formule 1, fin juin.

L’année 2020 va être chargée pour le circuit Paul-Ricard. La piste du sud de la France accueillera en effet pas moins de 19 grands évènements. A partir de mars jusque décembre se succéderont les activités, liées principalement aux sports mécaniques.

La Formule 1 au Paul-Ricard pour une troisième édition

Point d’orgue de cette saison à venir, le Grand Prix de Formule 1 se tiendra du 26 au 28 juin prochains. Un évènement qui espère voir ses chiffres de fréquentation repartir à la hausse. Après 2018, ses 170 000 spectateurs mais surtout ses heures de bouchons, ils n’étaient qu’environ 135 000 en 2019. Mieux réalisée, cette dernière pourrait toutefois entraîner un nouveau gain du côté de la fréquentation.

Mais avant d’en arriver là, il faudra passer par de nombreux autres événements. L’année 2020 du Paul-Ricard s’ouvrira en effet les 12 et 13 mars, avec les Test Days du GT World Challenge. Attention, pour cet événement, l’accès au paddock sera réservé aux abonnés du circuit. Tout comme lors des Winter Series (21 mars), Porsche Spring Meeting (18-19 avril), Lamera Cup (11-12 juillet) et Fun Racing Cars (5-6 septembre).

Endurance et épreuves historiques distillées dans l’année

Le GT World Challenge reviendra par la suite les 30 et 31 mai au Paul-Ricard, afin d’y disputer ses 1 000 kilomètres. Une course d’endurance qui en amènera d’autres, comme les 4 Heures du Castellet ELMS (18-19 juillet). Mais aussi l’Ultimate Cup Series (31 octobre – 1er novembre), combinant monoplaces et GT, endurance et sprint.

Le Paul-Ricard accueillera également des épreuves historiques cette année. Citons les habitués Dix Mille Tours (4-5 avril) ou encore les 2 Tours d’Horloge (7-8 novembre). Mais aussi le Grand Prix Camions, les 16 et 17 mai, dans un registre un peu différent, ainsi que des évènements dédiés aux motos et vélos. Avant de finalement terminer la saison sur un rallye, le RallyCircuit, tenu du 4 au 6 décembre prochains. Un événement dans lequel Valtteri Bottas s’était notamment illustré en 2019.

Rappelons toutefois que ce calendrier n’est que provisoire. Des modifications ne sont donc pas à exclure, avant sa validation finale. L’organisation devrait cependant en dire plus sous peu. Retrouvez en tout cas plus d’informations sur le circuit Paul-Ricard ici. Ainsi que le calendrier complet juste en-dessous.