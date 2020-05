Le Sport Automobile reprend en France, ce lundi 11 mai 2020 !

Ce lundi 11 mai 2020 sera à marquer d’une pierre blanche, pour les amateurs de sports mécaniques, en France. En effet, la FFSA a publié un communiqué, dimanche dernier (le 10 mai 2020) pour annoncer la reprise des activités de sports mécaniques dans l’hexagone. Avec, évidemment, un certain nombre de gestes et mesures à respecter, le déconfinement total étant loin d’être d’actualité.

Sport automobile : 100km de rayon et les gestes barrière

Et notamment, l’interdiction de dépasser un rayon de 100km par rapport à son domicile. Voici l’extrait du communiqué ainsi que les interventions des différents acteurs concernés :

Grâce au travail mené par l’ensemble des acteurs de la Filière des sports mécaniques et particulièrement des groupements professionnels (GNCACEIPA, GNPK, ADEPA), en collaboration avec le Ministère des Sports, les circuits et les pistes extérieures de karting pourront accueillir des pratiquants, licenciés ou non, dès demain.

Il est obligatoire de limiter les flux de personnes en simultané sur un même endroit et les interactions entre les participants.

Par conséquent et conformément à la règle générale, les regroupements de plus de 10 personnes, en un même point, sont interdits. Néanmoins, le nombre total de personnes présentes sur un circuit pourra être supérieur.

Les vestiaires, les lieux de convivialité et les restaurants resteront, quant à eux, fermés.

Nous recommandons, également, aux pratiquants de venir avec leur propre équipement.

Tous nos clubs et nos circuits veilleront au respect des gestes barrières, aux préconisations sanitaires de la FFSA et à la distanciation physique.

« Le travail réalisé en concertation avec les groupements professionnels (GNCACEIPA, GNPK, ADEPA), la Fédération Française de Motocyclisme, la Fédération Française de Cyclisme, le CNOSF et le Ministère des Sports, permet à nouveau d’accueillir nos pratiquants, licenciés ou non, sur nos circuits. Je remercie l’ensemble des acteurs de la Filière des sports mécaniques qui a su rester solidaire, patient, responsable et déterminé. Le Ministère des Sports et les services du Premier Ministre ont également joué un rôle clé dans cette période.

Je suis heureux pour nos pratiquants et nos circuits mais je sais aussi qu’économiquement nous sommes tous touchés par cette crise sanitaire et qu’il reste énormément de travail afin d’optimiser les modalités d’une reprise économique et sportive de notre passion.

La Fédération va d’ailleurs, très prochainement, communiquer sur la reprise des compétitions fédérales sur route et sur circuit par la publication de ses calendriers. À ce titre, nous allons poursuivre notre action afin d’affiner les conditions de reprise en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, les Préfectures et les Collectivités locales. »

Nicolas Deschaux, Président de la FFSA

Le groupe de travail, que j’ai dirigé à la demande du Président, Nicolas Deschaux, remercie l’ouverture proposée par le Ministère des Sports et veillera :

– à faire respecter les gestes barrières et les préconisations du protocole sanitaire ;

– à faire respecter la distanciation physique des groupes de dix personnes ;

– à établir sur toutes les installations auto et karting une filière COVID 19 distincte des installations sportives.

Nous demanderons à tous les responsables d’installations sportives de faire appliquer scrupuleusement ces mesures afin d’assurer, à tous nos participants et à nos personnels, une sécurité maximum face au COVID 19 et ainsi permettre à tous une reprise d’activité sportive et ludique.

Alain Chantegret, Médecin fédéral FFSA

« Le GN CACEIPA salue le travail remarquable mené en étroite relation avec la FFSA, le GNPK et l’ADEPA en cette période critique et en toute transparence avec le Ministère des Sports.

Le temps du déconfinement est venu et avec nos membres, nous souhaitons aider les acteurs publics dans leur combat et contribuer à freiner la propagation du virus en permettant la reconstruction économique et sociale de notre pays. »

Jean-Pierre Mougin, Président du GN CACEIPA

« Le GNPK est très heureux de vous annoncer ces bonnes nouvelles, acquises grâce à un travail acharné depuis de nombreuses semaines.

Je remercie tout particulièrement les membres du bureau du GNPK, qui m’ont plus qu’aidé dans cette tâche, sans compter leurs heures. Nous avons obtenu ces avancées grâce au partenariat étroit avec la FFSA, le GN CACEIPA, la FFM, et l’ADEPA.

Je vous demande instamment de respecter scrupuleusement les règles sanitaires car un seul manquement pourrait tous nous faire refermer très rapidement.

Vous souhaitant une bonne reprise demain. »

JM Vergne, Président du GNPK

source