Le système Dual Axis Steering de Mercedes F1 fait déjà jaser

Alors que les essais de la Formule 1 ont débuté mercredi dernier, la domination affichée par Mercedes trouve son explication, pour certains, dans la création d’un système novateur, le DAS. Ou Dual Axis Steering. Alors, forcément, un tel procédé a immédiatement suscité des questionnements quant à sa légalité. Comme à chaque fois qu’une écurie sort une trouvaille à laquelle personne n’a pensé…

Il aurait été bien étonnant que personne ne vienne se poser des questions, quant à la légalité du système très particulier mis au point par Mercedes. Le fameux DAS permet aux pilotes de l’écurie allemande de modifier le positionnement de leurs roues à leur guise. Comme en témoignent plusieurs vidéos capturées ces dernières heures, à Barcelone, par le biais des caméras embarquées. Alors, pour taire la polémique dans l’air, James Allison a rapidement fait savoir que la FIA était au courant de la mise en place de ce système :

« Ce n’est pas nouveau pour la FIA, c’est quelque chose dont nous discutons avec eux depuis un certain temps. La réglementation est assez claire quant à ce qui est permis avec les systèmes de direction, et nous sommes plutôt confiants sur le fait que ça correspond à toutes ces exigences. »

