Le Volant GTDrive 2020 tient son vainqueur

Dylan Chalumeau a remporté le Volant GTDrive 2020 le 26 janvier passé au circuit Paul-Ricard. Il participera à une course d’endurance en fin d’année.

Le Volant GTDrive était organisé les 25 et 26 janvier passés sur le Driving Center du circuit Paul-Ricard. Une épreuve de course automobile permettant au gagnant de disputer une compétition d’endurance en fin d’année. Dylan Chalumeau, étudiant de 22 ans, l’a emporté.

Pour ce faire, ce dernier a du affronter 239 autres participants réunis sur le circuit varois du Paul-Ricard. Sur des Logan Cup préparées par Renault Sport, les différents participants se sont affrontés. Bien aidés par le soutien de moniteurs professionnels, à leurs côtés dans ce challenge.

Les pilotes se sont toutefois rapidement retrouvés seuls face au circuit pour un premier challenge. Celui de faire trois tours chronométrés, afin d’en donner une moyenne. Seuls les 60 meilleurs étant retenus pour accéder à la demi-finale.

Une étape disputée pour sa part après une bonne nuit de sommeil, le dimanche matin. Sur un circuit frais, les 12 plus véloces se sont qualifiés pour la finale disputée dans l’après-midi. Avant de finalement se retrouver à quatre, pour la super-finale, dernière manche de cette compétition.

Dylan Chalumeau disputera une course d’endurance grâce au Volant GT Drive

Opposé à Mickael Chapy, Julien Drouard et Lorys Chastanet-Comiti, Dylan Chalumeau s’est alors avéré être le plus rapide. Remportant ainsi le Volant GT Drive, deux ans après Jérémy Tournissoux, qui était présent pour assister au sacre de son successeur.

A 22 ans, Dylan Chalumeau est l’étudiant et effectuait sa deuxième participation au Volant GTDrive. La prochaine étape pour lui se déroulera en fin d’année, avec une participation à une course d’endurance. Nul doute que les qualités de sang-froid, régularité et méthodicité dont il à fait preuve fin janvier au Paul-Ricard lui seront des plus capitales.