La F1 100% électrique, pas « avant plusieurs décennies » selon Jean Todt!

Jean Todt l’affirme, la F1 ne passera pas totalement à l’électrique avant plusieurs décennies. Le président de la FIA veut se concentrer sur l’utilisation de carburants plus verts.

La fans purs et durs de F1 peuvent se réjouir, l’électrique n’est pas prêt de prendre le pas sur le thermique. Interrogé par motorsport.com, Jean Todt a déclaré qu’il n’était pour l’instant pas question de convertir totalement la catégorie reine à la fée électricité:

« Pour l’instant, on ne peut envisager la F1 qu’avec un moteur hybride. On ne peut pas envisager d’avoir la FE qui se substitue à la F1. 300 km ? Il n’y a aucune voiture de course [électrique] qui soit capable de faire 300 km à la vitesse des F1 aujourd’hui. Il faudra des décennies avant que cela arrive, si ça arrive »

L’ancien directeur de la Scuderia Ferrari a toutefois nuancé son propos. Notamment en indiquant que l’hybride était une bonne solution à ses yeux. L’objectif principal selon lui serait alors de se lancer dans une quête aux carburants plus verts:

« Aujourd’hui, l’hybride est le bon choix, la prochaine étape est de voir comment nous pouvons obtenir des carburants plus verts. »

Chase Carey n’aime pas non plus la F1 100% électrique

Jean Todt peut en tout cas compter sur le soutien de Chase Carey concernant ce dossier. L’homme à la tête de Liberty Media et de la F1 a fait partager son point du vue, similaire à celui du président de la FIA, toujours à motosport.com:

« Je pense que c’est un sujet offensif, pas un sujet défensif. L’électricité va faire partie de la solution. Mais vous savez, ils ont leurs propres problèmes, qu’il s’agisse d’économie ou de batteries, qu’importe ce que vous avez. Mais je pense qu’il y a beaucoup de problèmes autour de cela. Je pense que le moteur hybride peut en fait être, à bien des égards, l’un des éléments les plus importants, sinon le plus important, pour répondre aux besoins de plus d’un milliard de voitures équipées de moteurs à combustion. Et nous pouvons, grâce à des initiatives comme les carburants, la technologie des carburants, et la récupération d’énergie, continuer à occuper cette place. »

De quoi assurer encore quelques belles année aux moteurs à explosion, malgré l’évolution constante du monde de la F1, le laboratoire technologique de l’automobile. Ceci alors que la catégorie reine du sport automobile vise à réduire à néant son empreinte carbone, d’ici à 2030.