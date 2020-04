Les 24H de Spa 2020 sont reportées, du fait des interdictions en Belgique

Comme la France, la Belgique a récemment donné une nouvelle direction à la gestion de la crise du COVID-19. Ainsi, voilà quelques heures, le gouvernement en question a déclaré que l’interdiction de tous rassemblements de masse serait maintenue jusqu’au 31 août prochain. Voilà qui a sonné le glas des 24H de Spa 2020. Une épreuve qui était supposée avoir lieu du 23 au 26 juillet 2020. Voici le communiqué officiel de l’organisation.

SRO Belgique respecte pleinement la décision annoncée aujourd’hui par le gouvernement belge – dans le cadre de la pandémie du COVID-19 – d’interdire les rassemblements de masse dans le pays jusqu’au 31 août. Prévues à l’origine du 23 au 26 juillet, les Total 24 Hours of Spa 2020 seront reportées à une date ultérieure dans l’année.

Sachant tout le travail, les efforts et la passion déjà investis dans la longue préparation d’un tel événement, la déception est évidemment bien réelle de ne pas pouvoir organiser la course à sa date traditionnelle. Mais il est évident que la sécurité de nos fans et de nos concurrents est de la plus haute importance.

En collaboration avec le Circuit de Spa-Francorchamps, une nouvelle date sera fixée et annoncée dès que possible. Toute l’équipe de SRO Motorsports Group met déjà sa motivation au service d’un spectacle d’envergure mondiale qui aura lieu en automne 2020

Alors, bien sûr, avec ce report, nous pouvons légitimement nous attendre à une issue similaire pour le Grand-Prix de Belgique de Formule 1. Néanmoins, avec la perspective du huis-clos, un (mince) espoir subsiste.

Here’s the latest news regarding this year’s race.

A new date is being finalised with the circuit and will be announced as soon as possible.

More info ➡ https://t.co/uGldi22qmc#Spa24H 🇧🇪🎢 pic.twitter.com/LRFGkVSbEU

— Total 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) April 15, 2020