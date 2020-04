Les 24H de Spa tiennent leur nouvelle date !

Bonne nouvelle pour les fans de courses d’endurance et en particulier de l’épreuve mythique ayant lieu dans les Ardennes belges. En effet, les 24H de Spa disposent désormais d’une nouvelle date d’organisation. Ce sera donc les 24 et 25 octobre que la Belgique sera en ébullition autour de l’épreuve du Blancpain GT. Rappelons qu’à la base, la course aurait du avoir lieu les 25 et 26 juillet, avant l’annulation liée au COVID-19.

24H de Spa : une date nécessaire à la bonne organisation

Reculer cette épreuve majeure de trois mois permettra d’assurer une organisation optimale en proposant un spectacle visuel unique. En automne, le jour est forcément plus court et l’augmentation de la durée de la nuit constituera un défi supplémentaire pour les participants. SRO Motorsports Group.

