Les 24H du Mans virtuelles sur France TV et Eurosport (direct)

C’est officiel, les 24H du Mans virtuelle vont profiter d’une couverture médiatique proche de celle de la course réelle ! En effet, en Europe, Eurosport assurera la retransmission de l’événement. Dans le reste du monde, ESPN et Pan Asia seront chargés de cette diffusion. Par ailleurs, en France, un aménagement spécial sera proposé par France TV, via son service OTT.

Rappelons que la course mancelle aura les lieu les 13 et 14 juin prochains, soit aux dates prévues initialement pour la course réelle. Parmi les constructeurs engagés à titre officiel, notons la présence de Ferrari, Porsche, Toyota, Aston Martin et Corvette. Par ailleurs, un concert donné par The Avener sera diffusé dans le cadre de ce week-end très spécial. Ce qui confirme que les organisateurs ont mis les moyens pour que les 24H du Mans, même virtuelles, soient dignes d’un véritable show !

D’autre part, Saudi Arabian Federation for Electronic and Intellectual Sports (SAFEIS) a été nommé en tant que sponsor titre de l’épreuve d’endurance. Et pour en revenir à la course, sachez aussi que les essais libres 1 ont lieu en ce moment même tandis que la seconde séance libre sera organisée jeudi 11 juin 2020. Les qualifications, quant à elles, auront lieu vendredi. Bien sûr, le départ de la course sera donné samedi.

