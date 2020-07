Les essais libres 3 (FP3) du GP de Styrie de Formule 1 sont annulés !

Finalement, il aura fallu moins d’une heure pour que les pouvoirs sportifs prennent la décision. Les essais libres 3 du Grand-Prix de Styrie de Formule 1 ont donc été annulés. Purement et simplement. Prochaine étape, désormais, les qualifications. Sachant que le même sort pourrait leur être réservé. Nous serons fixés à partir de 15H00, heure à laquelle la séance est supposée débuter. C’est évidemment en raison des fortes pluies que cette décision a été prise.

FP3 has been cancelled. More updates to follow.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/0FGWag2ADF

