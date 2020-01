Les FIA Motorsport Games se tiendront à Marseille et au Paul-Ricard

Les FIA Motorsport Games se tiendront à Marseille et au circuit Paul-Ricard du 23 au 25 octobre. De nouvelles catégories devraient faire leur apparition.

La France, plus précisément Marseille et le circuit Paul-Ricard, vont accueillir la deuxième édition des FIA Motorsport Games du 23 au 25 octobre prochains. Les jeux du sport automobile, regroupant différentes épreuves (du karting au GT, en passant par l’esport ou la monoplace). Dans lesquelles des nations s’affrontent avec une délégation. Le but étant d’obtenir le plus de médailles afin de l’emporter. Tout comme aux Jeux Olympiques classiques, en somme.

La première édition s’est justement tenue l’an passé, du 1er au 3 novembre, à Rome et sur le circuit de Vallelunga. Permettant à 192 pilotes représentant 49 pays ou territoires de s’affronter directement. La Russie est sortie grande gagnante au général. La France ne terminant pas dans le top13 des équipes, malgré deux belles 4e places, en coupes GT et Tourisme.

Rassembler autour du sport automobile

A domicile, les tricolores auront toutefois l’occasion de prendre leur revanche cette année. Nicolas Deschaux, président de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), espère en tout cas marquer le coup :

« La France est fière d’accueillir cette année la deuxième édition des FIA Motorsport Games à Marseille, qui sera l’hôte de l’événement en tandem avec le Circuit Paul Ricard (…) Ce concept unique et novateur sera à nouveau l’occasion de mettre en relief dans notre pays la diversité du sport automobile, une multitude de disciplines étant représentées, allant des courses sur circuit au sport automobile digital, en passant par le Karting et le Drifting. » « Les FIA Motorsport Games réuniront pilotes et équipes sous les couleurs de leurs drapeaux nationaux. Nul doute que le monde du sport automobile vibrera au rythme de la Côte d’Azur pendant tout le week-end ! »

De nouvelles disciplines aux FIA Motorsport Games

Pour ce faire, les jeux du sport auto devraient notamment accueillir des épreuves différentes de l’année passée. Le tracé du Paul-Ricard se prêtant à de nombreuses modifications permet une importante pluralité de compétitions. Allant, selon une source fiable, jusqu’au dragster, qui devrait faire son apparition. S’il ne confirme pas encore, Stéphane Ratel, à la tête de Motorsports Group et de l’évènement, laisse la porte ouverte :

« Marseille est une ville magnifique située dans une région de France splendide et je sais qu’elle sera un cadre idéal pour cette deuxième édition. On peut en dire autant du Circuit Paul Ricard, qui est un site de course de classe mondiale (…) Notre objectif est de faire des FIA Motorsport Games un succès encore plus grand en 2020 qu’en 2019. Maintenant que le site est déterminé et sachant que de nouvelles disciplines devraient être annoncées, je pense que nous sommes sur la bonne voie. »

Jean Todt estime que les FIA Motorsport Games sont une bonne approche de la course auto

Président de la FIA, Jean Tout se dit également ravi de voir les FIA Motorsport Games débarquer dans l’hexagone. Après le succès de la première édition, il s’agit désormais de continuer et d’approfondir cet évènement. Tout en faisant office de tremplin pour les générations futures :

« Je suis ravi de constater qu’après le succès remporté par l’édition inaugurale, le concept des FIA Motorsport Games continue de se développer à mesure que l’événement se prépare sur le prestigieux Circuit Paul Ricard. Cela démontre que cette approche unique de la course automobile s’est avérée être la bonne et que l’avenir est prometteur pour les FIA Motorsport Games. » « Je suis convaincu que l’édition 2020 continuera à rassembler les amateurs de sport automobile ainsi que les personnes qui apprécient le sport international en général. Dans le même temps, j’ai hâte de voir encore plus de fédérations nationales adhérer à l’esprit patriotique de l’événement et s’impliquer. En intégrant des disciplines des premiers échelons, elles offrent un tremplin aux futures générations de compétiteurs, ce qui est très important pour nous à la FIA. J’attends avec impatience l’arrivée de ces FIA Motorsport Games en France. »

La Paul-Ricard fier d’accueillir cet évènement pour son cinquantenaire

Hôte de près d’une vingtaine de grands évènements en 2020, le Paul-Ricard charge donc encore un peu plus son calendrier. D’autant que ce dernier fête ses 50 ans cette année. Un anniversaire important correspondant à l’accueil d’un tel événement. Comme l’explique Stéphane Clair, directeur général du tracé :

« Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir la prochaine édition des FIA Motorsport Games. Cet événement exceptionnel correspond parfaitement à notre stratégie et à notre volonté de nous tourner vers l’avenir à la veille du 50ème anniversaire de la piste. Je suis persuadé que le site sera tout à fait adapté aux différentes disciplines et que toutes les nations invitées pourront défendre les honneurs de leur pays dans un environnement approprié. Nous nous sommes d’ores et déjà mis au travail afin de donner le meilleur de nous-mêmes en octobre prochain. »

Rappelons également que le circuit Paul-Ricard recrute du côté des commissaires. Nul doute que l’organisation aura besoin de bras pour assurer la sécurité aux abords du tracé. Ceci lors de toutes les épreuves à venir en 2020. Retrouvez plus d’informations sur cette activité ici.