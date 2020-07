Les Formule 1 rouleront bien au Nürburgring, à Portimão et Imola

La Formule 1 vient d’annoncer ce vendredi 24 juillet l’organisation de Grands Prix sur le circuit du Nürburgring, de Portimão et d’Imola, à l’automne.

Cette fois c’est officiel, le Nürburgring, Imola et Portimão rejoignent le calendrier 2020 de la Formule 1. La catégorie reine des Grands Prix vient d’officialiser l’information. Le Grand Prix de l’Eifel se courra du 9 au 11 octobre, celui du Portugal suivra le même mois, du 23 au 25. Avant l’épreuve d’Emilie-Romagne, disputée sur deux jours, les 31 octobre et 1er novembre.

Le format exact de course au GP d’Emilie-Romagne doit encore être validé. La F1 prévoirait toutefois une seule session d’essais libres, avant les qualifications et la course. Les tracés d’Imola et du Nürburgring vont retrouver les Formule 1 pour la première fois depuis, respectivement, 2006 et 2013. Pour Portimão, ce sera en revanche le baptême du feu. Tous les Grands Prix organisés au Portugal ce sont courus à Estoril. Chase Carey, PDG de la F1, a bien évidemment réagi à ces annonces :

« Nous sommes ravis de continuer à faire de solides progrès dans la finalisation de nos plans pour la saison 2020, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir le Nürburgring, Portimão et Imola au nouveau calendrier. Nous tenons à remercier les promoteurs, les équipes et la FIA pour leur soutien entier dans nos efforts d’organiser une compétition passionnante malgré cette période inédite. »

La Formule 1 n’ira pas en Amérique en 2020

Cette annonce cache toutefois un revers. En effet, les Grands Prix courus sur le continent américain viennent tout simplement d’être annulés. Ainsi, les Etat-Unis, le Canada, le Brésil ou le Mexique ne verront pas la Formule 1 sur leur sol en 2020. La faute, toujours, à la violente épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué, Chase Carey a aussi eu un mot pour ces épreuves annulées. « Nous voulons aussi rendre hommage à nos partenaires en Amérique, a-t-il ainsi déclaré. Le PDG de la Formule 1 a « hâte d’y retourner la saison prochaine » !

Comme nous l’avions écrit ce matin même, l’arrivée de la catégorie reine au Nürburgring, à Imola et à Portimão était de plus en plus prévisible. Certains signes ne trompaient pas. Cette annonce augmente en tout cas le nombre de courses en 2020 à 13. Rappelons que la Formule 1 table sur 15 à 18 épreuves, en cette année si particulière.