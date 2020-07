Les Haas prennent 10 secondes de pénalité

Les pilotes Haas, Kevin Magnussen et Romain Grosjean, ont été pénalisés de 10 secondes pour avoir été aidé lors du tour de formation. Le Danois termine finalement 10e.

Les pilotes Haas ont reçu 10 secondes de pénalité à l’issue du Grand Prix de Hongrie. Magnussen et Grosjean ont en effet reçu de l’aide lors du tour de formation de la course. Alors que la piste humide séchait, Haas a rappelé ses monoplaces aux stands dans le tour de formation.

Une action jugée illégale, par les commissaires. La FIA a estimé que les deux hommes ont bénéficié d’une aide lors du tour de formation. Cela enfreint l’article 27.1 du règlement, qui stipule que le pilote doit conduire « seul et sans aide » à cette étape du Grand Prix.

Les commissaires ont donc décidé d’imposer une pénalité de 10 secondes après la course. « Après avoir examiné la question de manière approfondie, les commissaires ont déterminé que l’équipe a demandé au pilote de se s’arrêter aux stands, ont-ils détaillé. L’équipe n’a pas pu prouver que l’une des dérogations en vertu du paragraphe A. 2. a) à g) de la directive technique 011-17 était applicable. Par conséquent, les commissaires considèrent qu’il y a violation de l’article 27.1 de la réglementation, selon laquelle le pilote doit conduire la voiture seul et sans aide. »

Avec cette pénalité, Kevin Magnussen chute de la 9e à la 10e place. Romain Grosjean, initialement 15e, se classe pour sa part 16e Malgré tout, cette pénalité n’annule pas totalement l’effet bénéfique de ce pit-stop d’avant-course. Avec les arrêts de toutes les monoplaces, les Haas se sont retrouvées un temps 3e et 4e, Magnussen devant Grosjean.

La course aurait pu tourner encore mieux, si le tricolore n’avait pas été percuté par Alex Albon. Après un début de week-end très compliqué, ce petit point récompense tout de même les membres de l’équipe étasunienne. Un résultat d’autant plus important que Gene Haas était présent au Hungaroring. L’équipe de Kannapolis est en effet loin d’avoir un avenir assuré.

Emotions!! KEVIN ❤️ GARY ❤️

We go home with our first point of the season 🇭🇺 #HaasF1 #HungarianGP pic.twitter.com/Xjb9tMlIZZ

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 19, 2020