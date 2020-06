Les horaires du direct de la Formule 1 à Bakou [Virtual GP]

La saison de Formule 1 (la vraie !) débutera maintenant dans moins d’un mois. Mais en attendant, les Virtual GP continuent de s’enchaîner, au même rythme que le calendrier réel tel qu’il était présenté avant le confinement. Ainsi, ce dimanche 7 juin, les pilotes inscrits à Bakou se disputeront la victoire sur le Grand-Prix d’Azerbaïdjan.

Virtual GP : Bakou accueillera 8 pilotes titulaires en F1

C’est sur une piste souvent riche en spectacle, dans la Formule 1 réelle, que les huit pilotes engagés sur cette manche vont en découdre, face à des jeunes aux dents longues issues d’autres catégories et de quelques stars triées sur le volet. Parmi eux, deux petits nouveaux, Pierre Gasly et Sergio Perez, qui viendront donc défier les vétérans sur sont les Charles Leclerc, Alex Albon et autre George Russell.

Pour suivre la course, il faudra vous caler sur l’un des supports officiels de la Formule 1, à 19H00 précise (heure française) pour le direct. En revanche, cette-fois, Canal Plus ne diffusera pas l’événement. Il faudra donc visionner le Grand-Prix via Twitch, Youtube ou encore, le site officiel de la Formule 1 ou celui de la série eSports.