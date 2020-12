Les incendies en Formule 1, retour sur les précédents, après l’accident de Grosjean

Cette semaine, toujours pour célébrer les 70 ans de la Formule 1, nous devions consacrer un article à la saison 1967 de Formule 1, et du fameux duel entre les Brabham-Repco de Denny Hulme et Jack Brabham face aux toutes nouvelles Lotus 49-Ford Cosworth de Graham Hill et Jim Clark.

Néanmoins, après le terrible accident de Romain Grosjean le week-end dernier à Barhein, nous avons décidé de remonter plus d’un demi-siècle en arrière jusqu’à nos jours, afin de rappeler combien la Formule 1 a évolué en 50 ans, sous l’impulsion particulièrement efficace de Sir Jackie Stewart.

Le Sport-Automobile a toujours été un sport à risque et le restera. Du décès de Marcel Renault lors du Bordeaux-Paris au tout début du XXème siècle, au décès de Gaston Chevrolet, Bernd Rosemeyer lors d’une tentative de record sur « Auto-Union », Jean Bugatti lors des essais du « Tank » Bugattti, Jean Pierre Wimille à Buenos Aires ou Peter Collins au Nurburgring.

Bien que le Sport-Automobile ait connu moult accidents terrifiants, le feu reste le principal danger de tous pilotes de Grands Prix. Le Mag Sport Auto vous le conte dans sa rubrique historique.

1967 : la tragédie Bandini

Autre époque, tel est l’expression que l’on peut évoquer lors du décès dramatique de Lorenzo Bandini, lors du Grand Prix de Monaco 1967. Il était en seconde position, à la poursuite de Denny Hulme sur sa Brabham-Repco, lorsqu’il aborde la chicane du port (beaucoup plus rapide à cette époque). Au 82ème tour, sa voiture vient heurter les bottes de pailles, une roue se détacha et la voiture partit en tonneau se retournant sur son malheureux pilote et prit feu instantanément, les flammes consumant les bottes de paille. Le Prince Michel Bourbon de Parme, spectateur à cet endroit, se saisit d’un extincteur, traversa la piste, afin d’éteindre l’incendie de la Ferrari. Aidé d’autres spectateurs, il extirpa Bandini de sa voiture, pendant que des pompiers s’efforçaient d’éteindre les flammes qui se dégageaient des bottes de paille. Sa veste posé sur la combinaison de Bandini, celui-ci respirait encore faiblement quand il fut pris en charge par les secours afin de le diriger vers l’hôpital. Il devait décéder de ses blessures trois jours plus tard…

1968 : de la joie de piloter une Formule 1 puis le drame…

Toute sa vie, Jo Schlesser en avait rêvé : piloter une vraie Formule 1. d’un palmarès déjà remarquable et riche, Jo Schlesser, spécialisé en Endurance, avec des victoire de catégorie à Daytona, au général lors de 12 Heures de Reims avec son ami Guy Ligier, ayant fait partie de l’aventure Matra en Formule 2, Honda fait appel à lui pour piloter sa toute nouvelle monoplace Ra302 en remplacement de son pilote titulaire John Surtees. Celui-ci en effet refuse la piloter, la trouvant insuffisamment mise au point, trop dangereuse, trop expérimentale avec son châssis en magnésium.

A Rouen donc, Schlesser va disputer son tout premier Grand prix à l’âge de 40 ans. Voiture lourde et rétive, Chasseresse est en queue de peloton, à un rythme assez lent, lorsque dès le troisième tour, sur une piste bien grasse, le terrible accident se produisit. Dans la courbe des six frères, la voiture de Jo Schlesser parti en glisse, et le malheureux pilote ne put corriger cet écart. La voiture quittant la piste sur la gauche, vint heurter le talus de 3 mètres de hauteur. La voiture s’embrasa instantanément.

Le réservoir de la monoplace contenait encore 200 litres d’essence, ce qui donne une idée de l’ampleur de l’incendie qui allait suivre. Prisonnier d’un feu inatteignable, Jo Chasseresse devait y laisser la vie…. N’étant plus aux normes de sécurité adéquats, le circuit de Rouen-Les-Essarts devait disparaître en 1999.

1970 : Ickx le miraculé.

Jarama, le départ donné Jackie Stewart prend l’avantage sur Denny Hulme et Jack Brabham.

Derrière eux, Jacky Ickx sur sa Ferrari,, se trouve sur les talons de Rodriguez. Poursuivi par Jackie Oliver ancien coéquipier de Ickx au Mans, vient de casser un porte-fusées comme aux essais. La BRM devenue incontrôlable vient percuter de plein fouet la Ferrari.. la coque de la voiture se déforme sous le choc, le réservoir d’essence perce puis explose. La Ferrari s ’embrase aussitôt. Sous le choc, Jacky Ickx a sa respiration coupée, il tente tant bien que mal d’actionner l ‘extincteur de sa voiture pour un résultat for minime. Il tente ensuite de d dégrafer son harnais, d’une seule main par la faute de la coque défoncée par le choc, sans y parvenir. Les flammes atteignent son casque, la visière commence à fondre, le pauvre Jacky Ickx, au bord de l’asphyxie, parvient après moult tentatives, à en enfin ouvrir son harnais, bondit hors de sa monoplace. Combinaison enflammée, titubant, Jacky s’extirpe du brasier, risquant de se faire faucher à tout moment, car la course, elle continue !

Un garde-civil espagnol cherche à éteindre les flammes sur la combinaison du Belge, se brûlant les mains grièvement. Retourné violemment par une lance à incendie, le pilote est enfin posé sur une civière. Un commissaire tente de lui retirer son casque, n’ayant pas aperçu la jugulaire, manquant d’étrangler le pilote. Brûlé au deuxième degré en plusieurs endroits, Jacky Ickx est revenu de l’enfer. Transféré à l’institut Édith Cavell à Bruxelles , il sera de retour trois semaines au volant de sa Ferrari pour participer au Grand Prix de Monaco.

1976 : Lauda, la fureur de vivre…

En ce 1er août 1976, les pilotes Merzario, Edwards, Ertl, et Watson sauvèrent la vie d’un des leurs : le champion du Monde en titre Niki Lauda.

En ce début de course, après une averse qui avait maintenu le quart du circuit de 26 kms au sec, seul Jochen Mass, avait le choix de partir en pneus lisses. Dès la fin du premier tour, 14 voitures rentrèrent au stand pour changer de gommes et repartir en slick. Parmi elles, la Ferrari de Niki Lauda.

Après le 2ème tour, à l’exception de Mass, tous les pilotes étaient repartis en slicks.. Celui-ci largement leader devant Nilsson et son équipier James Hunt.

Lauda reparti quatorzième, après son arrêt, est victime d’une terrible sortie de route. La Ferrari en perdition, est allée se fracasser à 290 km/h contre le talus. La voiture repartit dans l’autre sens, traversa la piste, Edwards ne pût éviter le contact, ayant frappé les glissières de sécurité. Ertl et Lunger heurtèrent eux aussi la Ferrari de l’Autrichien.

Mass ayant perdu une occasion de se diriger vers une victoire devant son public, est rejoint par Jackie Stewart qui souhaite s’informer de l’état de Lauda. « Niki est brûlé, mais je ne pense pas que ses jours soient en danger » .

D’après les témoignages des pilotes, il semble que Niki Lauda soit resté 40 secondes prisonnier de sa voiture. Le pilote autrichien dût attendre huit minutes avant de rejoindre l’hôpital d’Adenau, ville voisine du Nürburgring.

Des brûlures du deuxième et troisième degrés étaient diagnostiquées. Les médecins prirent la décision de transférer Lauda par hélicoptère dans une clinique de Ludwigshaffen à 100 kilomètres du circuit. Outre une fracture du sternum, le pilote Ferrari était diagnostiqué de lésions pulmonaires dues à l’inhalation des vapeurs brûlantes lorsqu’il est resté prisonnier du feu. Il était aussitôt transféré au service réanimation de la clinique de Mannheim.

Le dimanche soir, il n’avait toujours pas repris connaissance, , son état devait empirer dans la nuit du mardi au mercredi suivant la course. Menacé d’étouffement, un prêtre lui donna les derniers sacrements. Heureusement il surmonta sa crise. Grâce à on immense courage, Niki Lauda devait reparaître à Monza dès la mi septembre, mais décida d’abandonner le titre à James Hunt lors du Grand Prix du Japon avant de remporter le titre la saison suivante.

Niki Lauda obtint un ultime titre de Champion du Monde en 1984, pour un demi-point face à son jeune équipier Alain Prost au volant d’une McLaren-TAG Porsche en 1984, avant de se retirer des Grands Prix. Ayant fondé sa compagnie Lauda Air à l’issue de sa carrière, Niki Lauda revint en Grand Prix au tout début des années 90 en tant que conseiller spécial de Ferrari auprès de Jean Todt, puis de Jaguar Racing au début des années 2000, avant de rejoindre Mercedes Grand Prix, avant de disparaître le 20 mai 2019 à 70 ans, d’une infection pulmonaire, lointaine conséquence de son accident de 1976.

Formule 1 1978 : un départ catastrophe…

C’est un carambolage qui fut le point de départ de cette immense tragédie. Ce que des miracles avaient empêché les années précédentes, n’allaient pas se reproduire lors de ce Grand Prix d’Italie 1978. Entre la ligne de chronométrage qui est un véritable boulevard et la première chicane , qui est un véritable goulet d’étranglement, il n’y a pas vraiment de place pour les vingt-quatre monoplaces qui se sont élancées quelques secondes plus tôt…. Monsieur Restelli, starter du Grand Prix, ayant fait passer les signaux au vert beaucoup trop rapidement, la seconde partie du plateau ne s’était pas encore immobilisée sur la grille, que les voitures étaient déjà toutes reparties…

De la sorte, elles ont fondues sur les voitures de tête qui étaient à cinq de front à l’entrée de la chicane. James Hunt a heurté Ronnie Peterson, qui l’a envoyé dans le rail à gauche. Peterson lui, a traversé la piste pour taper le rail à droite, arrachant toute la partie avant de rebondir sur la piste.

Immédiatement la Lotus, prenait feu. Bloqué dans sa monoplace, Ronnie Peterson fut secouru par James Hunt et Patrick Depailler. Durement touché aux jambes, Peterson n’est pas le seul pilote gravement blessé par ce carambolage terrifiant. Vittorio Brambilla est atteint d’un traumatisme crânien.

Atteint de multiples fractures, plusieurs opérations furent pratiquées afin de prévenir des cas d’embolie. Deux heures après la dernière opération, l’état de Ronnie Peterson se dégrada soudainement, puis le Suédois sombrait dans un coma profond accompagné d’insuffisances respiratoires, et rénales. Le pilote ne devait hélas pas survivre à ses blessures…

Le dernier incendie connu en Formule 1 : Verstappen en 1994

Le pacte de non-agression que n’avait pas respecté Ayrton Senna chez McLaren lors du Grand Prix de Saint Marin à Imola, en 1989, allait occulté la sortie de route majeure de Gerhard Berger à Tamburello, où, à la suite d’un bris mécanique, sa monoplace heurta le mur de béton et reste prisonnier de sa monoplace en flamme. Grâce à l’efficacité des secours sur place, Berger s’en tirera avec quelques brûlures. Après une rapide convalescence, l’Autrichien ne manqua au final qu’un seul Grand Prix. Le dernier incendie connu en course, est celui de la Benetton de Jos Verstappen à Hockenheim en 1994, dû à une mauvaise insertion du système de ravitaillement en carburant dans la monoplace italienne. Verstappen s’en tirera avec de légère brûlures.

Nous aurons bien sûr, une pensée émue pour Henri Toivonen et son copilote Segio Cresto tragiquement disparus dans l’incendie de leur Lancia Delta S4 Groupe B, lors du Tour de Corse 1986, et une pensée amicale pour Henri Pescarolo, revenu de l’enfer des flammes lui aussi, lorsque sa Matra 640 se soit envolée dans la ligne droite des Hunaudières lors d’essais privés en 1969. Il reste à ce jour le recordman de participations aux 24 Heures du Mans (33 fois avec 4 victoires)