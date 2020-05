Les Marquez font coup double devant Rossi, en MotoGP virtuelle

Pour l’arrivée de la MotoGP virtuelle en Italie, sur le tracé de Misano, le héros local aura réussi une performance qu’il rêve sans doute de réaliser dans le réel, grimper sur le podium ! En effet, Valentino Rossi ns’est classé 3ème de la course virtuelle, dimanche dernier. Devant, ce sont les frères Marquez qui s’offrent leur premier doublé. Là aussi, Honda doit en rêver, dans la réalité…

A nouveau en pole position, cette-fois en Italie, Fabio Quartararo a encore tâté du gravier, lors de la course virtuelle de MotoGP…Sauf que cette-fois, le podium lui semblait enfin promis ! Une aubaine pour Valentino Rossi, qui s’offrait ainsi la troisième marche du podium. Mais devant, les frères Marquez réussissaient le coup de maître avec la victoire d’Alex, devant Marc. Doublé de frangins, doublé Honda…

« Malheureusement, j’ai commis une erreur d’entrée de jeu et j’ai chuté. Du coup, j’étais un peu en retrait comparé à eux, expliquait-il. Mais sur la fin, j’arrivais à les apercevoir. J’ai essayé de conserver un bon rythme et au bout du compte Fabio est tombé… Je suis absolument ravi, c’est un magnifique résultat pour mon épreuve à domicile ! Je dédie ce trophée à mon team et à tous mes fans »

