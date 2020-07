Les meilleurs sites pour acheter une voiture

Acheter une voiture n’est pas une chose à prendre à la légère. Pour vous aider à trouver des annonces intéressantes dans votre zone géographique, nous vous avons préparé un récapitulatif des meilleurs sites pour acheter une voiture. Une fois que vous aurez trouvé le modèle qui vous convient, vous n’aurez plus qu’à réaliser vos démarches d’immatriculation sur ce site .

Le géant La Centrale

Achat neuf ou voiture d’occasion, La Centrale est LA référence en matière de vente de véhicules. Vous pouvez y trouver des milliers d’annonces (plus de 300 000 tout de même). Le module de recherche vous permet d’entrer de nombreux critères pour dénicher la voiture idéale, dans la localité qui vous convient.

Le petit plus ? Vous pouvez consulter la cote argus des véhicules, pour vous faire une idée de la pertinence de l’offre que vous avez trouvé.

Le challenger Aramis Auto

Dans la même veine que La Centrale, le site Aramis Auto vous propose des milliers d’annonces de voiture à vendre. Là aussi, vous pouvez trouver du neuf ou de l’occasion. Et pour vous aider à réaliser votre projet d’achat, le site vous propose également un accompagnement sur le financement de votre véhicule.

Le succès du site LeBonCoin

Loin d’être spécialisé dans la vente de voitures, Leboncoin est cependant très utilisé pour la vente de véhicules d’occasion. Il est souvent possible d’y trouver de bonnes affaires. Attention tout de même aux arnaques. Renseignez-vous bien et testez le véhicule avant l’achat. N’envoyez jamais de l’argent avant d’avoir rencontré le propriétaire. Plus d’informations ici .

Les sites des concessionnaires

Si vous privilégiez l’achat d’un véhicule neuf, vous pouvez vous rendre directement sur les sites Internet des concessionnaires auto. La plupart d’entre eux vous permettent d’estimer le montant de votre achat, en fonction de vos critères et des options. De quoi obtenir rapidement une simulation, avant de vous rendre en concession pour faire un essai et tenter de négocier.