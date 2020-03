Les pilotes pros et simracers dans des courses de GT sur Assetto Corsa

Les initiatives lancées suite à l’annulation du Grand-Prix d’Australie de Formule 1 font des émules. Ainsi, après la formule initiée par Jean-Eric Vergne puis celle des officiels de la F1, c’est au tour du monde de la GT de se mobiliser. Logiquement, cette-fois, le jeu F1 2019 est remplacé par une pure simulation, Assetto Corsa Competizione.

Participez au Charity Challenge sur Assetto Corsa Competizione

Les puristes de GT et de simulation connaissent déjà la licence Assetto Corsa. Et bien dans le cadre de la sortie il y a quelques mois de la version « Competizione » (sur PC uniquement, mais le soft arrive bientôt sur consoles), une opération caritative va être lancée. En effet, afin de lutter contre le COVID-19, pilotes professionnels et simracers (pilotes virtuels professionnels) vont en découdre dans des courses de GT.

Car, pour celles et ceux qui seraient étranger au jeu édité par 505 Games, il reprend la licence officielle des Blancpain Series. Organisée en partenariat entre SRO E-Sports GT Series, Kunos Simulazioni et Ak Informatica, cette épreuve aura lieu le dimanche 29 mars prochain à 14H00. Petite particularité cependant, les participants devront s’acquitter, chacun, de la somme de 15 euros. Ce dans le but d’effectuer un don au “COVID-19 Solidarity Response Fund”, qui soutient l’Organisation mondiale de la santé et ses partenaires dans leur lutte contre la pandémie en cours.

Par ailleurs, 5 wild-cars vont être mises en jeu afin de permettre à des joueurs « lambda » de s’inviter à cet événement, histoire d’affronter les pilotes réels et virtuels. Sachant que les essais libres débuteront samedi prochain, vous êtes invités à vous inscrire (si vous souhaitez tenter votre chance) en passant par le site officiel de l’initiateur de la compétition, ici.