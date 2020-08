Lewis Hamilton coupe court à tout boycott

Lewis Hamilton ne boycottera pas le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, à l’image de certains sportifs dans leurs séries respectives aux USA, suite aux nouvelles violences policières.

Malgré les protestations et la situation tendue, les violences policières aux USA ne cessent pas. Après une nouvelle affaire, plusieurs sportifs ont décidé de boycotter certaines de leurs épreuves. Un mouvement initié par l’équipe de NBA (basket) des Milwaukee Bucks. Il s’est bientôt étendu aux autres équipes et à d’autres sports (football ou tennis notamment).

Du côté des sports mécaniques et de la Formule 1, la réaction de Lewis Hamilton a été scrutée. Très impliqué dans la lutte contre le racisme, le sextuple champion du monde en titre pouvait-il boycotter le Grand Prix de Belgique? Avec une avance de 37 points au championnat Pilotes sur Max Verstappen, alors que Mercedes compte 86 unités de plus du côté des Constructeurs, une potentielle absence n’aurait pas eu d’effet sur les championnats. Du moins pas dans l’immédiat…

Mais il n’en sera rien. Lewis Hamilton a rapidement mis les points sur les i. Le pilote Britannique se dit solidaire du mouvement, mais roulera bien à Spa-Francorchamps. « C’est incroyable ce mouvement des sportifs aux États-Unis, juge-t-il. Des actions qui reçoivent le soutien de nombre de citoyens. Et ce pour que les choses changent enfin. Mais tout cela (les violences policières en question, Ndlr) se passe aux États-Unis et je ne suis pas sûr qu’un boycott de ma part aurait une quelconque influence. »

On peut en tout cas se demander pourquoi un boycott si « inefficace » aurait moins d’impact qu’un genou à terre sur la grille. Une cérémonie supportée par Lewis Hamilton et adoptée par la Formule 1 au début de la saison, en Autriche. Tout comme le fait que Mercedes a changé la livrée de sa voiture du gris au noir.

Un boycott regroupant tous les pilotes serait peut-être différent, aux yeux du pilote Mercedes. Mais cela semble hautement, très hautement improbable. En attendant, la Formule 1 se dirige lentement mais sûrement vers le début de son week-end à Spa-Francorchamps. Une épreuve qui s’annonce mouvementée, à cause d’une météo plus qu’incertaine. Un an après le décès d’Anthoine Hubert, les coeurs seront aussi lourds.

Just got to Belgium, beautiful day here. I’ve heard we’ve got a wet weekend ahead. Really going to miss seeing all the fans here 🇧🇪 #TeamLH pic.twitter.com/yt3vyR3oAm

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 27, 2020