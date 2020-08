Lewis Hamilton, déjà promis au titre de champion du Monde ? 

Peu de doutes subsistent concernant l’identité du vainqueur de la 71ème édition du championnat du monde de F1. En effet, après cinq courses disputées seulement, Lewis Hamilton, sextuple champion du Monde, est favori au titre. Tout sauf une surprise.

Le meilleur pilote avec la meilleure voiture, voilà comment on peut presque résumer la carrière de Lewis Hamilton ces dernières années. Le Britannique de 35 ans, toujours aussi affamé de titres, de podiums et d’asphalte, a déjà fait preuve d’une régularité hors norme pour les six premières courses de la saison. En effet, avec 4 victoires et 5 podiums, Hamilton a déjà fait un trou conséquent au classement puisqu’il compte 37 points d’avance sur Max Verstappen, deuxième (95 points). Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes, complète le podium six points derrière.

Si Mercedes réussit un début de saison canon, Ferrari, de son côté, a complètement foiré le lancement de la saison. Entre des monoplaces clairement en deçà du concurrent allemand et des pilotes qui se mettent des bâtons dans les roues, à l’image du crash entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel, la Scuderia a déjà pris du retard au classement constructeur. Pour le pilote monégasque, Ferrari a toutefois fait des avancées positives ces dernières semaines, notamment à Silverstone, de quoi montrer des signes encourageants pour le circuit de Catalogne, ce week-end.

« Maintenant, nous connaissons très bien cette piste de Barcelone, même si nous ne sommes pas tellement habitués au temps caniculaire qui pourrait faire la différence. Lors des deux dernières courses, la gestion des pneus était la clé et je pense que cela pourrait encore être le cas cette fois » explique Charles Leclerc. Plus que les années précédentes, Leclerc, qui sort d’une année 2019 très encourageante, doit améliorer les détails. « Je prête encore plus d’attention aux détails et le fait de pouvoir donner aux ingénieurs qui travaillent avec moi plus d’éléments avec lesquels travailler me permet de mieux performer ».

Pour autant, les efforts de Ferrari ne sont pas mis en lumière du côté des bookmakers. Selon les cotes disponibles sur le championnat du monde de Formule 1, la victoire de Charles Leclerc est à 23,00 et ce dernier représente clairement un outsider à la victoire en Espagne. Il est au même niveau que Perez, mais devant Albon (31,00) ou Stroll (51,00) et Norris (51,00). Son coéquipier, Sébastian Vettel, est loin derrière avec une cote de 101,00. Pour les trois favoris au sacre dimanche en Espagne, on retrouve Lewis Hamilton avec une toute petite cote : 1,45, devant son coéquipier finlandais Bottas (3,80) et Verstappen (3,80). Et pour le titre final de champion du Monde, Hamilton ne fait que très peu de doute (1,11), même si Verstappen et Bottas ont une belle cote tous les deux : 11,00. Le Britannique est en course pour son septième titre et égaler, ainsi, l’un des records de Michaël Schumacher. Visiblement, la motivation est bien présente et les prestations de la monoplace aussi. De quoi faciliter la tâche du natif de Stevenage, qui roule sur ses adversaires depuis trois saisons consécutives maintenant.