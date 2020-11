Lewis Hamilton ne garantit pas son avenir en Formule 1

Lewis Hamilton ne garantit pas qu’il poursuivra en Formule 1 en 2021. Le Britannique n’a pas encore de contrat et doit entrer en pourparlers avec Mercedes.

Il vient de remporter sa 93 victoire en Formule 1, la 9e cette saison, mène le championnat de main de maître et pourrait décrocher son 7e titre dès le Grand Prix de Turquie (13-15 novembre). Pourtant, Lewis Hamilton ne donne pas de garantie sur le fait qu’il poursuive en Formule 1 la saison prochaine.

Interrogé sur le futur de Toto Wolff et l’impact sur Mercedes, le Britannique a botté en touche en lâchant une petite bombe. « Je ne sais même pas si je vais être là l’an prochain. Donc cela ne me concerne pas trop pour le moment. »

« Toto et moi discutons beaucoup, donc je suis au courant d’où il en est mentalement. Nous partageons beaucoup. Je suis là depuis un certain temps. Je peux parfaitement comprendre qu’il ait envie de se retirer un peu et donner plus de temps à sa famille. »

« Naturellement, je me sens bien, très fort, j’ai le sentiment que je peux continuer encore des mois. Mais (…) il y a de nombreux éléments à prendre en compte. J’aimerais être là l’an prochain, mais il n’y a pas de garantie. Beaucoup d’autres domaines me passionnent, donc le temps nous en dira plus. »