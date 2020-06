Lewis Hamilton partage sa colère, sa tristesse, sur Instagram #BlackLivesMatter

Sur Le Mag Sport Auto, nous n’avons pas pour habitude de sortir du stricte cadre des sports mécaniques, en débordant sur un aspect plus personnel de la vie des pilotes. Néanmoins, compte-tenu de la situation actuelle, consécutive au meurtre de George Floyd, il nous semblait important de relayer certains propos. Et en particulier ceux de Lewis Hamilton, partagés récemment sur Instagram. Le Britannique, comme nombre de stars, nous invite à prendre position et à ne plus « fermer les yeux ».

La semaine dernière a été si sombre. Je n’ai pas réussi à garder mes émotions. J’ai ressenti tellement de colère, de tristesse et d’incrédulité dans ce que mes yeux ont vu. Je suis complètement submergé de rage à la vue d’un mépris aussi flagrant pour la vie de notre peuple. L’injustice à laquelle nous voyons nos frères et sœurs à travers le monde maintes et maintes fois est dégoûtante et DOIT cesser.

Tant de gens semblent surpris, mais malheureusement, ce n’est pas surprenant. Ceux d’entre nous qui sont noirs, bruns ou entre les deux, le voient tous les jours et ne devraient pas avoir le sentiment que nous sommes nés coupables, n’appartenons pas ou craignons pour notre vie en fonction de la couleur de notre peau. Will Smith l’a parfaitement dit, le racisme ne s’aggrave pas, il est filmé. Ce n’est que maintenant que le monde est si bien équipé en caméras que ce problème a pu être mis au jour de manière aussi importante.

Ce n’est que lorsqu’il y a des émeutes et des cris pour la justice que les pouvoirs en place s’effondrent et font quelque chose, mais d’ici là, il est beaucoup trop tard et pas assez n’a été fait. Il a fallu des centaines de milliers de plaintes et de bâtiments à brûler avant que les autorités ne réagissent et décident d’arrêter Derek Chauvin pour meurtre, et c’est triste.

Malheureusement, l’Amérique n’est pas le seul endroit où le racisme vit et nous continuons à échouer en tant qu’humains quand nous ne pouvons pas défendre ce qui est juste. Veuillez ne pas vous asseoir en silence, quelle que soit la couleur de votre peau. Black Lives Matter.