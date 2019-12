Lewis Hamilton, un exemple pour l’association PETA

L’association de défense des animaux PETA a érigé Lewis Hamilton en exemple. Rappelons que le britannique est vegan et défend ardemment la cause animale.

Parmi les rares sportifs vegans, Lewis Hamilton est certainement l’un de ceux connaissant le plus de succès. Lui qui vient de décrocher son 6e titre mondial en Formule 1 est érigé en exemple par PETA. La bien connue association « pour une éthique dans le traitement des animaux« .

« Quiconque doute encore des avantages qu’il peut y avoir à manger végétalien n’a pas à chercher plus loin que Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 végan, qui vient tout juste de remporter son sixième titre de champion du monde ! » s’exclame ainsi l’association de défense des animaux, dans un communiqué.

« Comme l’a récemment souligné le nouveau documentaire The Game Changers (disponible sur Netflix), Lewis Hamilton fait partie des nombreux sportifs de haut niveau qui ont compris que les aliments végétaux fournissent toutes les protéines, les glucides complexes et les autres nutriments dont notre corps a besoin pour accomplir de meilleures performances. Cela, avec la graisse saturée et le cholestérol présents dans la viande, les produits laitiers et les œufs en moins, continue PETA. « Bien sûr, lorsqu’on sait également que chaque personne qui mange végétalien épargne près de 200 animaux par an, le choix de passer au végan – qu’on s’efforce ou non d’être un champion sportif – devient une évidence. »

Rappelons que cela fait désormais plusieurs saisons que le Britannique est soutenu par PETA. En 2018, déjà, cette dernière l’avait désigné comme étant la personnalité de l’année.