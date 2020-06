Location de voitures : louez et roulez en Premium !

Depuis quelques années maintenant, les agences de location de voitures élargissent leur offre, en proposant à leur clientèle des modèles Premium. Cela correspond avant tout à une demande de la part de certains utilisateurs, souhaitant disposer de véhicules confortables et/ou, de donner une image de standing à leurs clients, collaborateurs et autres. Une tendance en hausse, donc, qui concerne en particulier les marques allemandes.

Les véhicules Premium se multiplient chez les loueurs

Vous souhaitez rouler en voiture Premium lors de vos déplacements professionnels ou, pourquoi pas, lors de vos séjours d’agrément ? C’est désormais possible dans de nombreuses villes de France. Ainsi, que vous soyez en quête d’une location de voiture à Nice, à Paris, à Strasbourg ou à Lille, les offres sont désormais nombreuses et permettent de satisfaire un grand nombre de demandes. Quels que soient les besoins des clients. Le bénéfice de la location étant de profiter d’une plus grande autonomie, afin d’éviter de dépendre de grèves ou de retards éventuels des trains, avions et transports en commun. En effet, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir ne permettre d’être en retard…

Une familiale ? C’est possible !

A titre d’exemple, pour celles et ceux recherchant des voitures familiales, pour accueillir une famille ou simplement, des associés ou collègues, le BMW Active Tourer (ou sa déclinaison 7 places, le Gran Tourer) est sans aucun doute le meilleur véhicule Premium à ces fins. Du moins, pour les conductrices/conducteurs ne souhaitant pas louer de véhicules encombrants. Car il existe aussi l’alternative du SUV. Voiture capable d’accueillir plusieurs personnes en tout confort, mais également adaptée aux routes plus difficiles. Avec un handicap toutefois, un passage à la pompe plus régulier.

Du Premium citadin, pour plus de flexibilité

Toutefois, pour certains, contraints de faire de la ville avec leur véhicule citadin, mieux vaut opter pour une berline compacte. L’idée étant de disposer d’un véhicule alliant confort intérieur, vivacité mécanique et gabarit réduit, plus adapté à un usage citadin, surtout lorsqu’il s’agit de débusquer des places de stationnement dans une grande agglomération comme Lyon, Toulouse, Marseille ou Rennes. A titre d’exemple, une Mercedes Classe A remplit parfaitement ces fonctions. Modèle justement présent chez certains spécialistes de la location.

Série 3, Classe C, plus adaptées aux longs trajets

Mais pour les déplacements professionnels en particulier, lorsque son travail nécessite des trajets plus importants, en France ou dans le reste de l’Europe, la berline « classique » est plus adaptée. Et là encore, certains loueurs proposent souvent des véhicules Premium adaptés à l’autoroute et faciles à prendre en main. Car, lorsque l’on prend location d’ une voiture pour une durée réduite, le fait de s’y acclimater rapidement constitue un argument de choix. Confort, équipements high-tech (souvent recherché dans le cadre de l’usage professionnel), accélérations dignes de ce nom, nous recherchons généralement un « produit » bien spécifique pour cet usage en particulier. Toujours avec cette idée de luxe, parfois pour l’image véhiculée et/ou le simple fait d’être confortablement installé. Ainsi, une Mercedes Classe C ou une BMW Série 3 (voire, une A4) peuvent parfaitement remplir cette taches. Catégorie généralement privilégiée par les spécialistes de la location…