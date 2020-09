Malgré la déception, Renault et Ocon visent les gros points en Russie

Une nouvelle fois, après des essais libres prometteurs, l’écurie Renault F1 n’a pas tenu le choc, en qualification. Pourtant, avec la monoplace dont ils disposent, les deux pilotes pouvaient viser la deuxième ligne, à Sotchi. Néanmoins, s’ils devront se contenter des 3ème et 4ème lignes sur la grille du GP de Russie de Formule 1, les intéressés restent très optimistes.

Formule 1 : Esteban Ocon, réaction attendue vivement

Le podium ? Voilà plusieurs courses que l’on en parle mais finalement, la roue ne semble jamais vouloir tourner, pour le losange. Alors n’y pensons plus, peut-être que cela l’attirera enfin ! Toujours est-il que samedi dernier à Sotchi, les Renault visaient mieux que les 5e et 7ème places sur la grille de départ. Cependant, avec leur rythme de course, les monoplaces tricolores seront certainement dans la lutte pour les gros points.

Les gros points entre la 4ème et la 6ème place ou plus ? Telle est la question…

Esteban Ocon, R.S.20-04 #31 – Q : 7e en 1’32’’624 – EL3 : 4e en 1’34’’239

« Je pense que c’est un très bon résultat. Nous avons montré un excellent rythme ce week-end et la voiture est clairement performante. De mon côté, je suis content du résultat et la monoplace s’est bien comportée pendant les trois séances. Dans l’ensemble, nous sommes dans le match pour demain, ce qui est positif. C’est une bonne chose de partir depuis cette position et nous pourrons inquiéter les voitures devant. Nous devrions être dans le coup et ce dimanche s’annonce intéressant. Je crois que tout est possible car nous sommes bien en conditions de course. »

Alan Permane, directeur sportif

« C’était une bonne qualification avec la cinquième place de Daniel et la septième d’Esteban. Il y avait de l’action dans tout le peloton tout au long des trois séances. C’est bien d’être déçus d’un cinquième temps, car nous aurions sans doute pu être quatrièmes si Daniel avait répété son tour de Q2. C’était un tour parfait et il n’a pas réussi à le refaire en Q3. Nous sommes bien placés pour demain avec nos deux voitures confortablement installées dans le top dix. Nous viserons un gros capital de points en poursuivant notre belle dynamique en course. »

Par ailleurs, gardons à l’esprit que sur une piste comme celle-ci, les voitures de sécurité interviennent régulièrement. Alors qui sait, avec un petit coup de pouce du destin…Quoiqu’il en soit, c’est aussi -et surtout- Esteban Ocon qui devra signer un bon résultat, afin de ne pas rester éternellement dans l’ombre de Daniel Ricciardo chez Renault. Chose qui le condamnerait peut-être à vivre en retrait du très imposant Fernando Alonso, la saison prochaine, avec Alpine. La réaction du tricolore est donc fortement attendue.