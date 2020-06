La révolution numérique perturbe le commerce de voitures à tous les niveaux – et pour le mieux. Une nouvelle vague de vente numérique devient de plus en plus présente. Elle met l’accent sur l’importance de l’expérience client dans le processus d’achat de voitures.

Les mandataires en ligne commencent à faire régresser les positions des concessionnaires de voitures traditionnels et à stimuler la croissance. Dans cet article, nous allons passer en revue les raisons pour lesquelles le marché des mandataires auto est amené à fortement se développer.

La place du numérique pour le mandataire auto

Le mandataire doit savoir tirer son épingle du jeu grâce à l’existence des technologies. En effet, le numérique lui permet de créer une relation de proximité avec les clients avertis. Selon les recherches, les clients ont une demande sur ces 3 axes principaux :

Les capacités d’achat complètes de bout en bout (souhaitées par 59% des acheteurs)

De nombreuses données et photos sur les véhicules, ainsi que des outils de recherche efficaces (souhaités par 64% des acheteurs)

Les options de livraison uniques (souhaitées par 28% des acheteurs en ligne).

Avec la montée des acteurs numériques et la consolidation potentielle des concessionnaires en place, le marché en évolution présentera de nouvelles menaces et opportunités pour le mandataire qui tente de capturer de la valeur dans un environnement déjà concurrentiel. De plus, bien que les modes d’achat des véhicules par les clients changent, il est également vrai que les besoins des acheteurs de voitures d’occasion diffèrent beaucoup plus que ceux des acheteurs de véhicules neufs.

Par conséquent, pour générer une expérience client qui fait toute la différence, un bon mandataire auto doit savoir identifier leurs segments de clientèle cibles et développer rapidement les meilleures approches parmi une gamme croissante d’options disponibles.

Nouveaux acteurs, nouveaux modèles de vente

De nouveaux entrants (mandataires) maîtrisant le numérique tentent de perturber l’industrie. Ils peuvent utiliser une gamme de capacités numériques sophistiquées. On peut citer comme exemple l’analyse des mégadonnées et des plates-formes numériques avancées, qui les distinguent des concessionnaires de voitures d’occasion classiques. Parallèlement, des groupes de concessionnaires de voitures neuves établis se mobilisent pour protéger et développer cette importante source de revenus.

Il est estimé que le nombre de véhicules d’occasion âgés de trois ans ou moins passera de 51% du total en 2017 à environ 60% en 2022. Un élément clé de ce changement d’âge résultera probablement de l’augmentation de l’offre de véhicules hors location, dont beaucoup entrent dans la catégorie des véhicules d’occasion certifiés plus récents. C’est un bon créneau à développer pour un mandataire en devenir. Si vous souhaitez acquérir une voiture à prix hautement compétitifs, visitez www.club-auto.com.

Les prix des voitures d’occasion augmentent en raison du mélange plus riche de SUV et de camionnettes disponibles. Par exemple, de plus en plus de clients choisissent des camionnettes pleine grandeur et des SUV intermédiaires ou plus gros parmi les véhicules de trois ans, ce qui fait grimper les prix de 4,0 et 2,2%, respectivement entre 2012 et 2017.

Par conséquent, alors que les prix des voitures de taille moyenne et compactes d’un an ont baissé respectivement de 1,3 et 1,6%, le prix de transaction moyen global du marché des véhicules d’occasion a augmenté de 2,7%. Ce changement est probablement le reflet précoce de l’abandon général de l’industrie automobile des voitures par les camions légers et les SUV sur le marché des véhicules neufs. Pour mieux comprendre le rôle du mandataire, cliquez ici.

Il y a eu une augmentation de la pénétration du financement. En effet, les clients utilisent le crédit pour éviter de dépenser de l’argent en vue de faire face à des prix d’achat de voitures d’occasion et neuves plus élevés. De plus, les clients achètent plus de produits de protection, tels que des garanties prolongées, pour limiter leur risque financier si leurs voitures d’occasion tombent en panne.

Gagner dans un marché en évolution

Pour comprendre comment gagner sur ce marché, investisseur, équipementier et mandataire doivent connaître leurs clients. Aussi, il est important de savoir :

Ce qu’ils considèrent important

Quels acteurs répondent à leurs besoins

Comment l’industrie peut surprendre et ravir ces clients pour gagner leur entreprise et leur fidélité.

Étant donné que les préférences des clients peuvent varier considérablement d’un segment à l’autre et d’une région à l’autre, le mandataire auto doit identifier les attributs spécifiques des clients et savoir comment les attirer et vendre.

Les acheteurs de voitures d’occasion diffèrents des acheteurs de voitures neuves

Il existe des similitudes majeures dans les 2 segments, notamment en ce qui concerne l’âge et l’expérience. Environ les 3/4 des deux groupes ont plus de 35 ans. En addition à cela, plus de 90% des 2 groupes ont de l’expérience dans l’achat de voitures.

Cependant, il existe des différences majeures dans l’approche d’achat. Les acheteurs de voitures d’occasion passent environ 40% plus de temps à effectuer des recherches en ligne pendant le processus d’achat que les acheteurs de voitures neuves, qui passent en moyenne moins de sept heures.

Il semble que la disparité résulte des facteurs suivants : la variabilité de la qualité des voitures d’occasion, le budget et solvabilité. N’hésitez pas à profiter du post-confinement pour faire de bonnes affaires (en savoir plus ici).