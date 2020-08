Marc Marquez absent deux à trois mois

Honda annonce que Marc Marquez sera absent encore deux à trois mois. La récupération prend plus de temps que prévu, pour le champion Catalan.

La saison 2020 est définitivement à oublier pour Marc Marquez. Blessé lors du premier Grand Prix de la saison 2020, le pilote Honda ne parvient pas à revenir en course. Son équipe a annoncé qu’il restera loin des circuits pendant encore deux à trois mois.

C’est évidemment un coup dur pour le champion en titre du MotoGP. Après avoir dominé la saison 2019, l’Espagnol a chuté dès l’entame de saison à Jerez. Atteint d’une fracture à l’humérus droit, il a tenté un come-back héroïque une semaine plus tard. Un retour infructueux, son bras le faisant trop souffrir.

Prenant son mal en patience, le pilote #93 espérait pilote à Brno. Mais, officiellement, un mauvais geste en ouvrant une fenêtre a fait céder la plaque qui lui avait été posée. Contraint à l’opération, l’Espagnol a de nouveau dû faire l’impasse sur cette épreuve ainsi que sur les deux courses au Red Bull Ring.

La prochaine date potentielle pour un retour de Marc Marquez était donc à partir de l’épreuve de Misano, du 11 au 13 septembre. Malheureusement, la récupération après sa deuxième opération est plus lente que prévu.

Le pilote de Cervera, handicapé par son bras mais aussi décroché au championnat (il n’a aucun point, contre 67 à Quartararo, leader), souhaite donc prendre le temps. L’Espagnol veut revenir à 100% et est soutenu par Honda Repsol, comme l’a confirmé Alberto Puig, directeur de l’équipe :

« Nous avons beaucoup parlé de la récupération de Marc et des différentes échéances. Dès le premier jour après la deuxième opération, nous avons dit que le seul objectif était qu’il soit à 100%. Nous ne voulons pas nous précipiter. Une fois que Marc sera en mesure de revenir et de courir au niveau qu’il connaît, alors nous réfléchirons au prochain objectif. »

D’ici là, Marc Marquez sera remplacé par Stefan Bradl (pilote d’essai de Honda). Il va donc regarder ses camarades s’affronter dès demain au Grand Prix de Styrie à la télé. Le départ sera donné à 14 heures. Pol Espargaro est en pole position, Johann Zarco partira des stands, Fabio Quartararo sera 9e sur la grille.

