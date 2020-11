Marc Marquez ne reviendra pas en 2020

Marc Marquez ne reprendra pas le guidon d’une MotoGP en course en 2020. L’Espagnol souffre toujours de sa fracture de l’humérus droit, suite à son crash au Grand Prix d’Espagne (17-19 juillet) en ouverture de saison.

Si le silence des dernières semaines laissait peu d’espoir quant à un retour de Marc Marquez en 2020, toute attente est désormais inutile. L’Espagnol ne reviendra pas en MotoGP à Valence le week-end prochain ou à Portimao (20-22 novembre).

« Je ne courrai plus cette saison, a ainsi écrit le pilote Honda sur les réseaux sociaux. Après avoir évalué mon bras avec les médecins et mon équipe, nous avons décidé que la meilleure option était que je revienne l’année prochaine. Il est temps que je poursuive ma récupération. Merci pour vos messages de soutien. J’espère revenir en 2021. »

Alors qu’il poursuit son rétablissement, Marc Marquez et l’équipe Repsol Honda confirment qu’il ne participera pas au reste de la saison MotoGP 2020 et qu’il vise un retour à la compétition en 2021, déclare pour sa part Repsol Honda dans un communiqué. Marc Marquez, qui travaille sur son programme de récupération et suit la progression de son bras, a choisi en collaboration avec Honda, son équipe et de nombreux experts médicaux, de repousser officiellement son retour à la compétition jusqu’en 2021. »

Cette annonce très tardive montre à quel point Honda et Marquez ont cru jusqu’au bout à un retour. Lors de la première course à Jerez, l’Espagnol se battait pour la tête. Il avait toutefois commis une erreur, le faisant rétrograder en 16e position. Sur un rythme stratosphérique, il était toutefois remonté jusqu’en 3e place, avant la chute.

Marc Marquez allait alors effectuer une autre remontée dans les jours suivants, celle sur sa machine. Malgré sa fracture, il tentait en effet envers et contre tout de participer au Grand Prix d’Andalousie, toujours à Jerez. Un essai qui se soldait par un abandon définitif après quelques tours difficiles en EL3.

À la fin août, Honda avait finalement annoncé que son pilote star s’arrêterait pour encore deux à trois mois. La faute notamment à la casse d’une plaque posée sur sa fracture en « ouvrant une fenêtre » selon les propos d’Alberto Puig à Canal+. Jusque maintenant, une petite chance subsistait de revoir l’actuel champion en titre en fin de saison. Elle est désormais envolée.

Stefan Bradl épaulera sans doute Alex Marquez en remplacement de Marc jusqu’au terme de la saison. Le pilote d’essais de la marque aux Ailes se sera donc offert une saison quasi-entière en tant que titulaire au guidon d’une des machines les plus redoutables du plateau.

Cela n’est malheureusement pas gage de performance, en témoignent les résultats de cette saison. À l’abord des deux dernières épreuves de 2020, Honda Repsol est 9e au classement Équipes, 34 points derrière Tech3. Honda est pour sa part 5e du championnat Constructeurs, avec 130 unités. Seul Aprilia figure derrière, avec 36 points.

La saison 2021 devrait se lancer à partir du 14 février, avec des tests à Sepang. La date de la première course est pour l’instant fixée au week-end du 26 au 28 mars, sur le circuit du Qatar. À voir comment la situation sanitaire évoluera d’ici à cette date.

This season I will not compete again. After evaluating how the arm is doing with the Doctors and my team, we have decided that the best option is to return next year. It's time to continue with the recovery. Thanks for the messages of support. Looking forward to returning in 2021 pic.twitter.com/WlQI3BntTN

— Marc Márquez (@marcmarquez93) November 10, 2020